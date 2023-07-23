الأحد 23 تموز 2023
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الأمير علي يترأس لجنة الطوارئ في اتحاد غرب آسيا

الأمير علي
الأمير علي
أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن لجانه الدائمة والهيئات القضائية الجديدة التي جرى تشكيلها بعد انتخاب اللجنة التنفيذية للدورة 2023 – 2027.

وتتمثل هذه اللجان بلجنة الطوارئ برئاسة  سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد وعضوية الفريق جبريل الرجوب/ (فلسطين) والشيخ علي بن خليفة آل خليفة/ عضو (البحرين)، فيما تضم اللجنة المالية: السيد محمد فليطح الشمري  (الكويت)/ رئيساً وعضوية  السيد صلاح الدين رمضان (سوريا)، السيد علي العجمي (عُمان)، السيد منصور الأنصاري (قطر)، السيد عبدالله كبوها (السعودية).اضافة اعلان

وبالمقابل تكونت لجنة المسابقات من: السيد عدنان درجال (العراق) رئيساً وعضوية: السيد سمعان الدويهي (لبنان)، السيد فليح الدعجة (الأردن)، السيد جمال العتيبي (الكويت)، الدكتور علي أبو الراغب (اليمن)، بينما لجنة الإعلام والتسويق من: السيد يوسف السهلاوي (الإمارات) رئيساً، والأعضاء: السيد خالد الكواري (قطر)، السيد أيمن الفردان (البحرين)، السيد أحمد زامل  (العراق)، السيد حسام الرجوب (فلسطين).

وفيما يتعلق بلجنة التطوير فإنها تضم: السيد أحمد البوعينين (قطر) رئيساً، والأعضاء: الدكتور حسن عبد ربه (اليمن)، الدكتور خالد بن مقرن (السعودية)، السيد عبد الرحمن الخطيب (سوريا)، السيد خلفان بالهول (الإمارات)، فيما اللجنة القانونية تضم: الشيخ محسن المسروري (عُمان) رئيساً، وعضوية كل من: السيد حمد الخالدي (البحرين)، السيد جمال محسن (العراق)، السيد أمجد آغا (سوريا)، السيدة حمدة الشامسي (الإمارات).

وتترأس السيدة لمياء البهيان (السعودية) اللجنة النسائية التي تضم في عضويتها: السيدة أمل بو شلاخ (الإمارات)، السيدة ستيفاني النبر (الأردن)، السيدة فاطمة حيات (الكويت)، السيدة رنا نخلة (لبنان).

وإلى جانب هذه اللجان تم استحداث لجنة مؤقتة (للمسؤولية الاجتماعية) من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا خلال اجتماعها الأخير، وذلك لتأكيد دور الاتحاد الفعّال في برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء وبما يخدم جميع دول المنطقة، بالإضافة إلى تعميق روح المبادرة والمشاركة، من خلال تفعيل وتطوير قيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الرياضي، وبحيث تقوم اللجنة ببناء إستراتيجية وفق منهجية صحيحة وممارسة يعكسها الواقع والاحتياج الفعلي لوضع البرامج والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.

وتتكون لجنة المسؤولية الاجتماعية من: السيد حسن باشنفر (اليمن) رئيساً والأعضاء: السيد نزيه النصر (السعودية)، السيدة أماني القاضي (الأردن)، السيد وائل شهيب (لبنان)، السيدة أسماء بنت دشيشة (عُمان).

وفيما يتعلق بالهيئات القضائية فقد نسبّت اللجنة التنفيذية بأسماء الأعضاء ليتم المصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها القادم، وذلك استناداً للنظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، الذي ينص على أن انتخاب اللجان المستقلة (الهيئات القضائية) من صلاحية الجمعية العمومية.

وللجنة الانضباط تم التنسيب بالأسماء التالية: السيد قيس أسود (العراق) رئيساً والأعضاء: السيد طلال بركات (سوريا)، السيد فراس أبو هلال (فلسطين)، السيد جاك طبر (لبنان)، السيد نواف الهزاع (الكويت)، بينما للجنة الاستئناف تم التنسيب بالأسماء التالية: السيد مصعب بو صبيع (البحرين) رئيساً والأعضاء: الدكتور حمد الحضرمي (عُمان)، السيدة دانة النعيمي (قطر)، السيد عبد الواسع عبد الملك (اليمن)، السيد ناجي ردايدة (فلسطين).
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