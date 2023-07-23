الأمير علي يترأس لجنة الطوارئ في اتحاد غرب آسيا

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ترأس الأمير علي بن الحسين، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، لجنة الطوارئ التي أعلن عنها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، إلى جانب الهيئات القضائية الجديدة التي جرى تشكيلها بعد انتخاب اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة من العام 2023 وحتى 2027.وتتمثل هذه اللجان بلجنة الطوارئ برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وعضوية الفريق جبريل الرجوب (فلسطين)، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة (البحرين)، فيما تضم اللجنة المالية، الكويتي محمد فليطح الشمري (رئيسا)، وعضوية السوري صلاح الدين رمضان والعماني علي العجمي والقطري منصور الأنصاري والسعودي عبدالله كبوها.وتكونت لجنة المسابقات من العراقي عدنان درجال (رئيسا) وعضوية اللبناني سمعان الدويهي والأردني فليح الدعجة والكويتي جمال العتيبي واليمني د.علي أبو الراغب، فيما اختير الإماراتي يوسف السهلاوي رئيسا للجنة الإعلام والتسويق، بعضوية القطري خالد الكواري والبحريني أيمن الفردان والعراقي أحمد زامل والفلسطيني حسام الرجوب.وترأس القطري أحمد البوعينين لجنة التطوير، التي ضمت الأعضاء: اليمني د.حسن عبد ربه والسعودي د.خالد بن مقرن والسوري عبد الرحمن الخطيب والإماراتي خلفان بالهول، فيما ترأس اللجنة القانونية الشيخ العماني محسن المسروري، بعضوية البحريني حمد الخالدي والعراقي جمال محسن والسوري أمجد آغا والإماراتي حمدة الشامسي.وترأست السعودية لمياء البهيان اللجنة النسائية، والتي ضمت في عضويتها، الإماراتية أمل بو شلاخ و الأردنية ستيفاني النبر والكويتية فاطمة حيات واللبنانية رنا نخلة.وتم استحداث لجنة مؤقتة للمسؤولية الاجتماعية من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا خلال اجتماعها الأخير، وذلك لتأكيد دور الاتحاد الفعال في برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء، وبما يخدم جميع دول المنطقة، بالإضافة إلى تعميق روح المبادرة والمشاركة، من خلال تفعيل وتطوير قيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الرياضي، على أن تقوم اللجنة ببناء إستراتيجية وفق منهجية صحيحة وممارسة يعكسها الواقع والاحتياج الفعلي لوضع البرامج والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.واختير اليمني حسن باشنفر رئيسا للجنة المسؤولية الاجتماعية، والتي تضم إلى جانبه الأعضاء، السعودي نزيه النصر والأردنية أماني القاضي واللبناني وائل شهيب والعمانية أسماء بنت دشيشة.وفيما يتعلق بالهيئات القضائية فقد نسبت اللجنة التنفيذية بأسماء الأعضاء ليتم المصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، وذلك استنادا للنظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، الذي ينص على أن انتخاب اللجان المستقلة "الهيئات القضائية" من صلاحية الجمعية العمومية.وتم تنسيب الأسماء التالية للجنة الانضباط، وهم: قيس أسود (العراق) رئيسا والأعضاء: طلال بركات (سورية)، فراس أبو هلال (فلسطين)، جاك طبر (لبنان)، نواف الهزاع (الكويت)، بينما للجنة الاستئناف تم التنسيب الأسماء التالية: مصعب بو صبيع (البحرين) رئيسا، والأعضاء: د.حمد الحضرمي (عمان)، دانة النعيمي (قطر)، عبد الواسع عبد الملك (اليمن)، ناجي ردايدة (فلسطين).