الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الأمير علي يترأس لجنة الطوارئ في اتحاد غرب آسيا

الأمير علي بن الحسين-(أرشيفية)
الأمير علي بن الحسين-(أرشيفية)
ترأس الأمير علي بن الحسين، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، لجنة الطوارئ التي أعلن عنها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، إلى جانب الهيئات القضائية الجديدة التي جرى تشكيلها بعد انتخاب اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة من العام 2023 وحتى 2027.اضافة اعلان
وتتمثل هذه اللجان بلجنة الطوارئ برئاسة  سمو الأمير علي بن الحسين، وعضوية الفريق جبريل الرجوب (فلسطين)، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة (البحرين)، فيما تضم اللجنة المالية، الكويتي محمد فليطح الشمري (رئيسا)، وعضوية السوري صلاح الدين رمضان والعماني علي العجمي والقطري منصور الأنصاري والسعودي عبدالله كبوها.
وتكونت لجنة المسابقات من العراقي عدنان درجال (رئيسا) وعضوية اللبناني سمعان الدويهي والأردني فليح الدعجة والكويتي جمال العتيبي واليمني د.علي أبو الراغب، فيما اختير الإماراتي يوسف السهلاوي رئيسا للجنة الإعلام والتسويق، بعضوية القطري خالد الكواري والبحريني أيمن الفردان والعراقي أحمد زامل والفلسطيني حسام الرجوب.
وترأس القطري أحمد البوعينين لجنة التطوير، التي ضمت الأعضاء: اليمني د.حسن عبد ربه والسعودي د.خالد بن مقرن والسوري عبد الرحمن الخطيب والإماراتي خلفان بالهول، فيما ترأس اللجنة القانونية الشيخ العماني محسن المسروري، بعضوية البحريني حمد الخالدي والعراقي جمال محسن والسوري أمجد آغا والإماراتي حمدة الشامسي.
وترأست السعودية لمياء البهيان اللجنة النسائية، والتي ضمت في عضويتها، الإماراتية أمل بو شلاخ و الأردنية ستيفاني النبر والكويتية فاطمة حيات واللبنانية رنا نخلة.
وتم استحداث لجنة مؤقتة للمسؤولية الاجتماعية من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا خلال اجتماعها الأخير، وذلك لتأكيد دور الاتحاد الفعال في برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء، وبما يخدم جميع دول المنطقة، بالإضافة إلى تعميق روح المبادرة والمشاركة، من خلال تفعيل وتطوير قيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الرياضي، على أن تقوم اللجنة ببناء إستراتيجية وفق منهجية صحيحة وممارسة يعكسها الواقع والاحتياج الفعلي لوضع البرامج والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
واختير اليمني حسن باشنفر رئيسا للجنة المسؤولية الاجتماعية، والتي تضم إلى جانبه الأعضاء، السعودي نزيه النصر والأردنية أماني القاضي واللبناني وائل شهيب والعمانية أسماء بنت دشيشة.
وفيما يتعلق بالهيئات القضائية فقد نسبت اللجنة التنفيذية بأسماء الأعضاء ليتم المصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، وذلك استنادا للنظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، الذي ينص على أن انتخاب اللجان المستقلة "الهيئات القضائية" من صلاحية الجمعية العمومية.
وتم تنسيب الأسماء التالية للجنة الانضباط، وهم: قيس أسود (العراق) رئيسا والأعضاء: طلال بركات (سورية)، فراس أبو هلال (فلسطين)، جاك طبر (لبنان)، نواف الهزاع (الكويت)، بينما للجنة الاستئناف تم التنسيب الأسماء التالية: مصعب بو صبيع (البحرين) رئيسا، والأعضاء: د.حمد الحضرمي (عمان)، دانة النعيمي (قطر)، عبد الواسع عبد الملك (اليمن)، ناجي ردايدة (فلسطين).
جمهور الفيصلي متفائل بقدرة فريقه على العودة - (من المصدر)

الفيصلي يتجاوز آثار خسارة "ذهاب السوبر" ويستعد بحضور الكامرجي منذ2 ساعة

لاعب السلط الجديد محمود جمال - (من المصدر)

تعزيزات "سلطية" دفاعية وهجومية بحثا عن تغيير الصورة منذ2 ساعة

حارس مرمى "الأولمبي" وشباب الأردن أحمد الجعيدي - (الغد)

الجعيدي: الصدفة قادتني لحراسة المرمى.. ورفضت عرضا إيرانيا بعد غرب آسيا منذ2 ساعة

الأمير علي

الأمير علي يترأس لجنة الطوارئ في اتحاد غرب آسيا منذ7 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في بطولة آسيا -(من المصدر)

مشاركة 6 لاعبين بالدوري العالمي.. و"الكراتيه" رابعا في "آسيا"

منذ2 ساعة
لقطة جامعة لوفد اللجنة النسوية في اتحاد الكرة مع ادارة نادي الحسين إربد - (من المصدر)

محاولات "اتحادية" لعودة الحسين إربد للكرة النسوية

منذ2 ساعة
لاعب ليتوانيا سيرفيديس يحاول المرور أمام متابعة من لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة – (من المصدر)

"صقور الأردن" يختتم معسكره بمواجهة متجددة مع ليتوانيا تأهبا للمونديال

منذ2 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية

شلباية يبدأ مشاركته ببطولة "سالينس" بمنافسات الزوجي غدا

منذ2 ساعة
المنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم - (من المصدر)

"لبؤات الأطلسي" يثبتن أن التصنيف العالمي مجرد رقم

منذ2 ساعة
فريق السلط لكرة اليد - (الغد)

السلط يبدأ دفاعه عن لقب "اليد" بمواجهة يرموك الشونة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 