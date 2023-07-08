الأحد 09 تموز 2023
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الأمير علي يحفز عموتة ولاعبي "النشامى"

الأمير علي بن الحسين خلال اجتماعه بلاعبي المنتخب والجهاز الفني الجديد - (من المصدر)
الأمير علي بن الحسين خلال اجتماعه بلاعبي المنتخب والجهاز الفني الجديد - (من المصدر)
 أكد سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، أن الاتحاد سيوفر جميع المتطلبات اللازمة لمدير الفني للمنتخب الوطني المغربي حسين عموتة، لإنجاح مهمته بقيادة منتخب "النشامى" لتحقيق تطلعات الأردنيين في الوصول لمونديال 2026، ومراكز متقدمة في نهائيات كأس آسيا المقبلة بقطر مطلع العام المقبل. اضافة اعلان
وحرص سموه على الاجتماع أمس بالمدير الفني عموتة ومساعده هشام الخلفي ولاعبي المنتخب الوطني في لقاء ودي في مكتب سموه بجبل عمان، تحدث خلاله عموتة للاعبين عن أهداف وتطلعات المرحلة المقبلة، طالبا من اللاعبين بذل أقصى درجات الإرادة والعزيمة سعيا لتحقيق الهدف المشترك للاتحاد والجهاز الفني والشارع الرياضي ببلوغ مونديال 2026، وقال عموتة علينا جميعا أن نحمل راية المنتخب نحو الإنجازات، مؤكدا أن هدفه مع المنتخب هو بلوغ كأس العالم المقبلة في العام 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، إلى جانب بلوغ المربع الذهبي في نهائيات كأس آسيا العام المقبل.
وأكد عموتة أن أبواب المنتخب أمام الجميع وفقا لما نرصده بشكل دقيق ومتواصل من مستويات لجميع اللاعبين محليا وخارجيا، خصوصا أن الجهاز الفني سيتواجد في عمان بكامل كادره قبل مواجهتي الفيصلي والوحدات في بطولة السوبر يومي الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي، حيث ستضم التشكيلة المختارة تحضيرا لمواجهتي المنتخب النرويجي يوم السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ومنتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو اللاعبين الذين يستحقون ذلك.  
وقال عموتة: رصدت  قدرات النشامى خلال المباراة الودية أمام صربيا، ولدينا معلومات جيدة عن معظم اللاعبين. 
اللاعبون من جانبهم أكدوا حرصهم وإصرارهم على تحقيق الهدف الأسمى للمنتخب، والعمل على إسعاد الشارع الرياضي الأردني وتحقيق الحلم بالتواجد في المونديال خصوصا في ظل الدعم الكبير من أسرة الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.
 وحضر الاجتماع معظم اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر الذي أقامه بالنمسا إضافة الى عدد من اللاعبين الذين تواجدوا في تشكيلات سابقة وهم: موسى التعمري، أحمد العرسان، نزار الرشدان، أنس العوضات، مالك شلبية، صالح راتب، محمد العمواسي، أنس بني ياسين، هادي الحوراني، سليم عبيد، مهند خير الله، حجازي ماهر، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، عبد الله نصيب، عبد الله الفاخوري، أحمد سمير، عبد الله الزعبي، إبراهيم سعادة، رجائي عايد.  
 وفهمت " الغد" أن الكادر الإداري والطبي للمنتخب سيكون من الأردنيين، وأن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع المدير الفني حسين عموتة على وضع الرتوش الأخيرة على الجهازين الفني والإداري إضافة إلى الطبي وسيتم الإعلان عن الأسماء قبل عودة المدير الفني برفقة الجهاز الفني المعاون يوم العشرين من الشهر الحالي. 
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