الأحد 14 كانون الثاني 2024
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الأمير علي يدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس آسيا

الامير علي
الأمير علي بن الحسين يتوسط اعضاء اللجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا
عمان - الغد- ترأس سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الـ 32 يوم أمس ، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالدوحة على هامش بطولة كأس آسيا ٢٠٢٣.اضافة اعلان
وحضر الاجتماع الفريق جبريل الرجوب النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة (البحرين) النائب الثاني للرئيس، والأعضاء عدنان درجال من العراق عضو المكتب التنفيذي الآسيوي عن غرب آسيا، الشيخ محسن المسروري من عُمان، سمعان الدويهي من لبنان، حسن باشنفر من اليمن، و لمياء بهيان من السعودية، فيما غاب عن الاجتماع صلاح رمضان من سوريا.
ورحب سموه ببداية الاجتماع بأعضاء اللجنة ومتمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا ٢٠٢٣، وأعرب عن امتنانه لكافة الجهود المبذولة في سبيل تطوير خطط وبرامج اتحاد غرب آسيا بحيث تكون شاملة لجميع مكونات وقطاعات كرة القدم، ودعم الكرة العربية وتنميتها بجميع فئاتها ما يساهم في الوصول للأهداف المنشودة منها.
واطلعت اللجنة التنفيذية في أعقاب ذلك من الأمين العام للاتحاد خليل السالم على تقرير النشاطات التي أنجزها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة العام الماضي، إلى جانب المقترحات المدرجة على روزنامة العام الحالي.
وبحسب التقرير، نظم الاتحاد في العام الماضي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للناشئات التي جرت في لبنان، والبطولة الرابعة لكرة القدم الالكترونية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بطولة الوطني ايرثلنك تحت 23 بضيافة العراق، البطولة الرابعة للناشئات في الأردن، البطولة الثانية للواعدات في الأردن والبطولة العاشرة للناشئين في عُمان.
وورشة عمل لاتحاد غرب آسيا لشرح آخر التعديلات على قانون اللعبة،  وورشة عمل اتحاد غرب آسيا التحضيرية لإعداد مراقبي المباريات وورشة عمل لإعداد مراقبات المباريات (الإناث) .
كما شارك اتحاد غرب آسيا في جلسة كرة القدم لتنمية المجتمع الحوارية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد كأس الخليج العربي وتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة كباتن الالكترونية ، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتضمنت روزنامة العام  الحالي العديد من النشاطات والبطولات حيث تم اقتراح إقامة البطولة العاشرة للرجال خلال فترة الصيف أو نهاية العام ، بما يتناسب مع الأجندة الدولية والآسيوية، فيما البطولة الخامسة تحت 23 عاما في آذار (مارس) المقبل خلال أيام الفيفا.
وتحضيرا للمنتخبات قبل التصفيات الآسيوية، تم اقتراح البطولة الرابعة للشباب في 25 حزيران (يونيو) المقبل في السعودية، البطولة الحادية عشرة للناشئين في آب (أغسطس) ، وكذلك البطولة السادسة تحت 23 عامًا خلال أيام الفيفا بالربع الأخير من العام ضمن استراتيجية لتحضير المنتخبات قبل خوض التصفيات الآسيوية القادمة لهذه الفئة.
وفيما يتعلق ببطولات كرة الصالات، ستقام البطولة السادسة للرجال في آذار (مارس) المقبل  في العراق بهدف تطوير اللعبة بالمنطقة وقبل النهائيات الآسيوية.
وجرى اقتراح تنظيم بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة القدم الشاطئية خلال الربع الأخير من العام وبحيث يتم التباحث مع الاتحاد العماني بهذا الخصوص.
ومن البطولات المنوي إقامتها العام الحالي أيضا، البطولة الخامسة لكرة القدم الالكترونية خلال شهر حزيران (يونيو)، والبطولة الثامنة للسيدات في شباط (فبراير) في السعودية، والبطولة الثالثة لأندية السيدات في السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي،  والبطولة الخامسة للشابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
كما صادقت اللجنة التنفيذية على استراتيجية الاتحاد للعام الحالي ، حيث يسعى الاتحاد لتنظيم بطولات عالية المستوى ونشاطات تطويرية للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة.
واطلعت على مشروع مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم “WAFF FOUNDATION”، واتفاقية التعاون مع اتحاد كأس الخليج التي تهدف لتنظيم البطولات بين الاتحادين وتطوير كرة القدم، وعلى اتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واتفاقية التعاون مع شركة كباتن.
ووافقت اللجنة أيضا على تنسيب سمو الأمير علي تسمية المناصب الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية، وهم: أحمد عقلة العنزي ممثلاً عن الاتحاد الكويتي، و هشام الزرعوني عن الاتحاد الإماراتي ومحمد خليفة السويدي عن الاتحاد القطري.
واطلعت اللجنة التنفيذية أيضاً على القوائم المالية وتقرير المدققين عن العام الماضي وعلى الدعم المقدم من الاتحادين الآسيوي والدولي.

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