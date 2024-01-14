الأمير علي يساند المنتخبات العربية في كأس آسيا

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ترأس سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، الذي عقد أمس في فندق الريتز كارلتون بالدوحة على هامش بطولة كأس آسيا 2023.ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وأعرب عن امتنانه ل للجهود المبذولة في سبيل تطوير خطط وبرامج اتحاد غرب آسيا، بحيث تكون شاملة لجميع مكونات وقطاعات كرة القدم، ودعم الكرة العربية وتنميتها بجميع فئاتها ما يساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة منها.وإلى جانب الأمير علي حضر الاجتماع: الفريق جبريل الرجوب النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة (البحرين) النائب الثاني للرئيس، والأعضاء عدنان درجال من العراق عضو المكتب التنفيذي الآسيوي عن غرب آسيا، ومحسن المسروري من عُمان، وسمعان الدويهي من لبنان، وحسن باشنفر من اليمن، ولمياء بهيان من السعودية.واطلعت اللجنة التنفيذية في أعقاب ذلك من الأمين العام للاتحاد خليل السالم على تقرير النشاطات التي أنجزها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة العام 2023، إلى جانب المقترحات المدرجة على أجندة العام 2024.وتضمنت أجندة العام 2024، العديد من النشاطات والبطولات حيث تم اقتراح إقامة البطولة العاشرة للرجال، والبطولة الخامسة تحت 23 عاما.وتحضيرا للمنتخبات قبل التصفيات الآسيوية، تم اقتراح البطولة الرابعة للشباب في السعودية، والبطولة الحادية عشرة للناشئين، وكذلك البطولة السادسة تحت 23 عاما، خلال أيام الفيفا بالربع الأخير من العام ضمن استراتيجية لتحضير المنتخبات قبل خوض التصفيات الآسيوية المقبلة لهذه الفئة.وفيما يتعلق ببطولات كرة الصالات، ستقام البطولة السادسة للرجال في العراق بهدف تطوير اللعبة بالمنطقة وقبل النهائيات الآسيوية.وجرى اقتراح تنظيم بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة القدم الشاطئية خلال الربع الأخير من العام، وحيث يتم التباحث مع الاتحاد العماني بهذا الخصوص.ومن البطولات المزمع إقامتها العام الحالي أيضا، البطولة الخامسة لكرة القدم الإلكترونية، والبطولة الثامنة للسيدات في السعودية، والبطولة الثالثة لأندية السيدات في السعودية، والبطولة الخامسة للشابات.كما صادقت اللجنة على استراتيجية الاتحاد للعام 2024، حيث يسعى الاتحاد لتنظيم بطولات عالية المستوى ونشاطات تطويرية للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة.واطلعت اللجنة إلى جانب ذلك، على مشروع مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF FOUNDATION)، واتفاقية التعاون مع اتحاد كأس الخليج التي تهدف إلى تنظيم البطولات بين الاتحادين وتطوير كرة القدم، واتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واتفاقية التعاون مع شركة كباتن. ووافقت اللجنة أيضا على تنسيب سمو الأمير علي بتسمية المناصب الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية، وهم: أحمد عقلة العنزي ممثلا عن الاتحاد الكويتي، وهشام الزرعوني عن الاتحاد الإماراتي ومحمد خليفة السويدي عن الاتحاد القطري.واطلعت اللجنة التنفيذية أيضا، على القوائم المالية وتقرير المدققين عن العام 2023 والدعم المقدم من الاتحادين الآسيوي والدولي.