الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأمير عمر بن الفيصل عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات

الأمير عمر بن الفيصل يتوسط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية
الأمير عمر بن الفيصل يتوسط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية
عمان  - الغد - انتخب سمو الأمير عمر بن الفيصل، رئيس الاتحاد الأردني المؤقت للرياضات الإلكترونية، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية والتي جرت في العاصمة السعودية الرياض.اضافة اعلان

وتكون مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، من سمو الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيساً وسمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان  نائباً أول للرئيس و حسين الكوهجي نائباً و شريف عبدالباقي نائباً وماهر السرولي نائباً،
وعضوية كل من سمو الأمير عمر بن الفيصل و علاء التومي و عبدالله العلي والأستاذ محمد عمرو والأستاذ عبدالله محمد.

يذكر أن هذه الانتخابات جاءت بالتزامن مع استضافة السعودية لمنافسات بطولة الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية ضمن موسم جيمرز ٨ - الرياض.
والذي يُشارك فيها منتخبنا الوطني بلعبة Efootball عبر اللاعبين سيف الدين دبابنة وسارة حدادين.

معد المنتخب الوطني وشباب الحسين ياسر عثمان خلال مشاركته مع فريقه في بطولة أندية غرب آسيا -(الغد)

ياسر عثمان: "طائرة" شباب الحسين قادم للهيمنة.. ودي فولفيو ليس بالمستوى المطلوب منذ20 ساعة

لاعب الوحدات مهند أبو طه يحاول المرور من لاعب مغير السرحان قصي طنوس - (من المصدر)

الوحدات يسعى لتجاوز المعيقات أمام مغير السرحان في دوري المحترفين منذ20 ساعة

لاعب المنتخب الوطني مالك كنعان يصافح عددا من زملائه في مباراة سابقة - ( من المصدر)

"صقور الأردن" يختبر جاهزيته لـ"مونديال السلة" بمواجهة فنزويلا اليوم منذ20 ساعة

لاعبة المنتخب الوطني ليليانا أبو جبارة تحاول المرور أمام متابعة من لاعبات تايلاند - (من المصدر)

منتخب السيدات يخسر أمام تايلند ويحل رابعا في "سلة آسيا" منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منتخب رفع الأثقال البارالمبي يشارك في بطولة العالم بدبي

منتخب رفع الأثقال البارالمبي يشارك في بطولة العالم بدبي

منذ 26 دقيقة
فريق شباب الأردن-(ارشيفية)

شباب الأردن يتغلب على السلط في دوري المحترفين

منذ18 ساعة
الفائزون في الترتيب العام وفئة الدفع الرباعي -(من المصدر)

النجار يتسيد الجولة الثالثة من بطولة ‏‏الأردن لسباقات السرعة

منذ20 ساعة
وزير الشباب يتابع جانبا من منافسات البطولة ويتوج الفائزين - (من المصدر)

الهند تتصدر جدول ميداليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما

منذ20 ساعة
الأمير علي بن الحسين بجانب المدرب حسين عموتة وعدد من لاعبي المنتخب الوطني - (من المصدر)

المحترفون في الخارج يتوجسون من خيارات عموتة

منذ20 ساعة
معد منتخب الناشئين صالح الطهراوي يقود هجمة أردنية على ملعب قطر في "طائرة" غرب آسيا أمس - (الغد)

منتخب الناشئين يهزم قطر ويبلغ ثاني أدوار "غرب آسيا"

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

بعد الترقب والذعر

ماهر أبو طير |اليوم

"كافر".. ولو ليوم واحد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإسراع في الأتمتة الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيارات الكهربائية وفرص إعادة تدوير البطاريات

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات | منذ20 ساعة
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات | منذ20 ساعة
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
 