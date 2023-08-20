الأمير عمر بن الفيصل عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات

وتكون مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، من سمو الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيساً وسمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان نائباً أول للرئيس و حسين الكوهجي نائباً و شريف عبدالباقي نائباً وماهر السرولي نائباً،
وعضوية كل من سمو الأمير عمر بن الفيصل و علاء التومي و عبدالله العلي والأستاذ محمد عمرو والأستاذ عبدالله محمد.
يذكر أن هذه الانتخابات جاءت بالتزامن مع استضافة السعودية لمنافسات بطولة الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية ضمن موسم جيمرز ٨ - الرياض.
والذي يُشارك فيها منتخبنا الوطني بلعبة Efootball عبر اللاعبين سيف الدين دبابنة وسارة حدادين.