السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير عمر بن فيصل يؤكد أهمية "الرياضات الإلكترونية"

سمو الأمير عمر خلال كلمة له في مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية
سمو الأمير عمر بن فيصل خلال كلمة له في مؤتمر "مستقبل الرياضات الإلكترونية"
عمان – الغد - أكد سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، أن إستراتجية الاتحاد ترتكز على أن يصبح الأردن مركزاً للرياضات الإلكترونية في المنطقة.اضافة اعلان
يأتي ذلك في الوقت الذي أخذت فيه الرياضات الإلكترونية تحظى باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة.
وقدم سمو الأمير عمر خلال كلمة له في مؤتمر "مستقبل الرياضات الإلكترونية" الذي يعقد في مدينة العقبة شرحاً حول إستراتجية الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ والتي تم تشكيلها بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٣٣.
وأكد سموه أن قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من شأنه أن يوفر فرص كبيرة للشباب الأردني من كلا الجنسين.
وأشار سمو الأمير عمر إلى أن الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يركز في المقام الأول على تطوير الرياضة الإلكترونية، من خلال تدريب الرياضيين الأردنيين بأفضل الطرق لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم تجهيز مراكز تدريبية بأحدث التقنيات وأفضل المعدات والأجهزة في فئتها.
كما يسعى الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية إلى زيادة قاعدة المدربين والحكام عبر دورات تدريبية دورية تقام تحت إشراف المتخصصين والمنظمات الرياضية الكبرى في مجال الألعاب لإلكترونية.
وتحدث سمو الأمير عمر عن أهمية الشركاء في تعزيز قطاع الرياضة الإلكترونية في الأردن وزيادة الإستثمار فيها مع نمو سريع يشهده هذا القطاع.
ونظم المؤمر في ساحة الثورة العربية الكبرى من قبل مختبر الألعاب الإلكترونية، وهو إحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورابطة مصنعي الألعاب الإلكترونية ومركز زين للرياضات الإلكترونية.
وتم تشكيل لجنة الرياضات الإلكترونية لتكون الهيئة الرسمية لهذا النوع من الرياضات في الأردن عام ٢٠١٩ قبل أن تصبح اتحاداً مؤقتاً في عام ٢٠٢٣.
وأصبح الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية معترفاً به في الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في عام ٢٠٢٠ ولدى الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية في عام ٢٠٢٣.
وخلال فترة زمنية قصيرة نجح الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الصعد وذلك بفضل بطلاته وأبطاله الذين حققوا نتائج مميزة في بطولات دولية وإقليمية.
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