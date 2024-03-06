الأمير فيصل بن الحسين يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2023 ‏

وسلم سمو الأمير فيصل بن الحسين الكؤوس على الفائزين بسباقات رياضة السيارات لموسم 2023 ، في التكريم الذي أقيم في متحف السيارات الملكي، على النحو الآتي:
* بطولة الأردن للسباقات الرقمية:
- المركز الأول: غيث أبو طاعة.
- المركز الثاني: مالك فحماوي.
- المركز الثالث: معاذ الشيشاني.
* بطولة الأردن لسباقات الكارتينج:
- المركز الأول: مهند أبودبرة.
- المركز الثاني: سند الحموي.
- المركز الثالث: فيصل ناشخو.
* بطولة الأردن لسباقات الدرفت:
- المركز الأول: مؤيد يوسف.
- المركز الثاني: عبد الله حمادة.
- المركز الثالث: أنس الحلو.
*بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي:
- الترتيب العام للسائقين:
- المركز الأول: وسيم أبو جابر.
- المركز الثاني: فراس الموسى.
- المركز الثالث: نضال فياض.
- الترتيب العام للملاحين:
- المركز الأول: إيهاب العلان.
- المركز الثاني: حسام العجوري.
- المركز الثالث: ناصر الخلايلة.
- مجموعة السمي برو للسائقين:
- المركز الأول: حمدان العواملة.
- المركز الثاني: فرح إلياس.
- المركز الثالث : جهاد شبيطة.
- مجموعة السمي برو للملاحين:
- المركز الأول: عمر العمري.
- المركز الثاني: طارق الخليلي.
- المركز الثالث: أمين أبو عبيد.
* بطولة الأردن لسباقات السرعة:
- الترتيب العام والدفع الرباعي:
- المركز الأول: شاكر جويحان.
- المركز الثاني: مصطفى عطاري.
- المركز الثالث: هشام أمير النجار.
- مجموعة الدفع الأمامي:
- المركز الأول: يزن جمعة.
- المركز الثاني: مصطفى جمعة.
- المركز الثالث: أمجد الحوراني.
- مجموعة الدفع الخلفي:
- المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا.
- المركز الثاني: جاد نباص.
- المركز الثالث: سالم طعيمة.
*بطولة الأردن للراليات للسائقين:
- الترتيب العام للسائقين:
- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي.
- المركز الثاني: شاكر جويحان.
- المركز الثالث: شادي شعبان.
- الترتيب العام للملاحين:
- المركز الأول: عطا الحمود.
- المركز الثاني: سامر عيسى.
- المركز الثالث: مصطفى جمعة.
- المجموعة "M"، المركز الأول: نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة.
- المجموعة "T"، المركز الأول: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.