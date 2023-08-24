الأمير فيصل يؤكد أهمية تعزيز مفهوم الحماية في الرياضة

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أكد سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة العاملة للحماية في اللجنة الأولمبية الدولية، أهمية تعزيز مفهوم الحماية في الرياضة، وذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) والذي عقد أول من أمس، في العاصمة الفلبينية مانيلا.وأشاد سمو الأمير فيصل، الرئيس المؤسس لمجلس الحماية التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة، بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الدولي لكرة السلة لتطبيق مفهوم الحماية، مع تأكيده دور الاتحادات والمؤسسات الرياضية في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لحماية اللاعبين على المستويات كافة.وتحدث سموه خلال خطابه قائلا: "لقد أظهر الاتحاد الدولي لكرة السلة التزاما كبيرا من خلال تحضير مسودة تتضمن سياسة الحماية خلال النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي جعل منه نموذجا يحتذى به في العمل على تعزيز مفهوم الحماية لبقية الاتحادات الرياضية".وأكد سموه، أن العمل على تعزيز مفهوم الحماية في الرياضة يحتاج إلى البدء من نقطة الصفر على المستوى المحلي للاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية، وهو محور التركيز للعمل الذي تقوم به اللجان العاملة للحماية في اللجنة الأولمبية الدولية من خلال إيجاد أنظمة وهيكلة لتعزيز مفهوم الحماية وتطبيقه بشكل فعال.كما أشار سمو الأمير فيصل، إلى أن العالم الرياضي يعيش تحديات جديدة تتطلب تعاونا دوليا لضمان استمرارية ممارسة الرياضة بشكل آمن، مؤكدا أن الحماية في الرياضة أصبحت قضية كل الدول ومسؤولية الجميع لضمان بيئة رياضية آمنة للجميع.وعلى صعيد متصل، يحضر سمو الأمير فيصل جلسة حوارية عن الحماية والنزاهة في الرياضة بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة السلة، قبل حضوره المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم والتي ستجمع منتخبي أنغولا وإيطاليا ومباراة المنتخب الفلبيني ضد جهورية الدومينيكان.ويشغل سمو الأمير فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية، منصب نائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول التابعة للجنة الأولمبية الدولية، ورئيس مجموعة عمل اللجنة الأولمبية الدولية لمنع التحرش والإساءة في الرياضة.