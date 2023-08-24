الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأمير فيصل يؤكد أهمية تعزيز مفهوم الحماية في الرياضة

سمو الأمير فيصل خلال إلقاء كلمته في الفلبين - (من المصدر)
سمو الأمير فيصل خلال إلقاء كلمته في الفلبين - (من المصدر)
 أكد سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة العاملة للحماية في اللجنة الأولمبية الدولية، أهمية تعزيز مفهوم الحماية في الرياضة، وذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) والذي عقد أول من أمس، في العاصمة الفلبينية مانيلا.اضافة اعلان
وأشاد سمو الأمير فيصل، الرئيس المؤسس لمجلس الحماية التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة، بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الدولي لكرة السلة لتطبيق مفهوم الحماية، مع تأكيده دور الاتحادات والمؤسسات الرياضية في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لحماية اللاعبين على المستويات كافة.
وتحدث سموه خلال خطابه قائلا: "لقد أظهر الاتحاد الدولي لكرة السلة التزاما كبيرا من خلال تحضير مسودة تتضمن سياسة الحماية خلال النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي جعل منه نموذجا يحتذى به في العمل على تعزيز مفهوم الحماية لبقية الاتحادات الرياضية".
وأكد سموه، أن العمل على تعزيز مفهوم الحماية في الرياضة يحتاج إلى البدء من نقطة الصفر على المستوى المحلي للاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية، وهو محور التركيز للعمل الذي تقوم به اللجان العاملة للحماية في اللجنة الأولمبية الدولية من خلال إيجاد أنظمة وهيكلة لتعزيز مفهوم الحماية وتطبيقه بشكل فعال.
كما أشار سمو الأمير فيصل، إلى أن العالم الرياضي يعيش تحديات جديدة تتطلب تعاونا دوليا لضمان استمرارية ممارسة الرياضة بشكل آمن، مؤكدا أن الحماية في الرياضة أصبحت قضية كل الدول ومسؤولية الجميع لضمان بيئة رياضية آمنة للجميع.
وعلى صعيد متصل، يحضر سمو الأمير فيصل جلسة حوارية عن الحماية والنزاهة في الرياضة بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة السلة، قبل حضوره المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم والتي ستجمع منتخبي أنغولا وإيطاليا ومباراة المنتخب الفلبيني ضد جهورية الدومينيكان.
ويشغل سمو الأمير فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية، منصب نائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول التابعة للجنة الأولمبية الدولية، ورئيس مجموعة عمل اللجنة الأولمبية الدولية لمنع التحرش والإساءة في الرياضة.

الأمير فيصل بن الحسين

الأمير فيصل يؤكد على أهمية تعزيز مفهوم الحماية في الرياضة 24 آب 2023

الوحدات

الوحدات بالمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي 24 آب 2023

1692788987447703200

قرادة يتوج بفضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 23 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-23 at 1.53.37 PM

قرادة يُتوج بفضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 23 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سحب ورقة الفيصلي بقرعة دوري أبطال آسيا وحلوله بالمجموعة الثانية - (من المصدر)

تفاؤل حذر بعد اتضاح منافسي الفيصلي والوحدات آسيويا

منذ19 ساعة
احد الفرسان المشاركين في منافسات الجولة الخامسة- ( من المصدر)

بطولة الأردن للقفز عن الحواجز تفرز أبطالها اليوم

منذ19 ساعة
لاعب العربي يزن فتح الله يحاول اختراق دفاع السلط في لقاء سابق - (من المصدر)

مواجهة قوية تجمع العربي والسلط بدوري كرة اليد اليوم

منذ19 ساعة
المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص والكابتن زيد عباس خلال حديثهما في المؤتمر الصحفي - (من المصدر)

منتخب السلة يباشر تدريباته في الفلبين استعدادا للمونديال

منذ19 ساعة
مدافع الوحدات عرفات الحاج يحاول قطع الكرة من لاعب الفيصلي أمين الشناينة في لقاء سابق - (تصوير: أمجد الطويل)

الوحدات والفيصلي في "كلاسيكو" مثير بالدوري اليوم

منذ19 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-25 at 11.16.50 AM

"الأجسام" يغادر إلى بيروت للمشاركة في بطولة آسيا اليوم

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 