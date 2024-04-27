الأمير فيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتنس

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استقبل سمو الأميرفيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة، رئيس الاتحاد الدولي للتنس وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ديفيد هاغرتي.ويزور هاغرتي الأردن للمرة الأولى بدعوة من الاتحاد الأردني للتنس لمتابعة منافسات بطولة غرب آسيا تحت ١٢ سنة والتي يستضيفها الاتحاد.وأشاد هاغرتي بالتقدم الكبير الذي تشهده رياضة التنس الأردنية في السنوات الأخيرة بوجود مجموعة مميزة من اللاعبين الأردنيين الذين يتنافسون على الصعيد الدولي.كما عبر رئيس الاتحاد الدولي للتنس عن سعادته بمساعي الاتحاد الأردني للتنس لتطوير رياضته ونشرها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، مثمناً البرامج والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة الأولمبية لنشر الرياضة والوصول بها إلى أعلى درجات التميز.