السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير فيصل يشارك بأعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

الأمير فيصل خلال حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الاولمبي الآسيوي -(من المصدر)
الأمير فيصل خلال حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الاولمبي الآسيوي -(من المصدر)
  شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية أمس، في العاصمة التايلاندية بانكوك، بأعمال الجمعية العمومية الثالثة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي.اضافة اعلان
وصوتت الجمعية بالموافقة على تعديلات الدستور الجديدة للمجلس، كما اطلعت على التقارير الإدارية والمالية، وأعمال اللجان للعام الماضي، ومناقشة الدورات الرياضية الآسيوية المقبلة.
وأجريت التعديلات من قبل لجنة الإصلاحات الدستورية التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي، بالتشاور مع اللجان الأولمبية الوطنية الـ45 في آسيا واللجنة الاستشارية للمجلس الأولمبي الآسيوي، ولجنة القواعد والمجلس التنفيذي.
وتهدف هذه التعديلات، إلى مواءمة دستور المجلس الأولمبي الآسيوي مع الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية الذي يحكم الحركة الأولمبية العالمية، مع الحفاظ على الحكم الذاتي والاستقلال والخصائص الآسيوية للمجلس الأولمبي الآسيوي.
كما شهدت الجمعية العمومية مناقشات سير الدورات الرياضية المقبلة، والتي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية والتي ستقام في بانكوك شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في مدينة هاربين الصينية في شباط (فبراير) العام المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في أيلول (سبتمبر) العام المقبل بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ودورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية العام 2026.
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