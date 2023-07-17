الأمير فيصل يفتتح المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات ‏

اضافة اعلان

عمّان - افتتح سمو الأمير فيصل بن الحسين في نادي السيارات الملكي اليوم الاثنين، المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات.‏وترأس سموه الذي يرأس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات اجتماعاً، بحضور أعضاء هيئة المديرين جرى خلاله المصادقة ‏على ميزانية الشركة الأردنية لرياضة السيارات لعام 2022، والاطلاع على آخر المستجدات.‏وثمن سمو الأمير فيصل بن الحسين، الجهود التي يبذلها كادر الأردنية لرياضة السيارات، وكافة المتطوعين فيها، متمنيا لهم مزيدا ‏من التقدم في كافة المجالات.‏وتضم هيئة المديرين: المهندس عامر البشير نائب سمو رئيس هيئة المديرين، ووزير الشباب "محمد سلامة" النابلسي، ورجا ‏غرغور، وأحمد طنطش، كما وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات الملكي المهندس عبد المنعم النهار، والمدير ‏التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز.‏