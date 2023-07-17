الإثنين 17 تموز 2023
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الأمير فيصل يفتتح المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات ‏

الأمير فيصل يفتتح المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات ‏
الأمير فيصل يفتتح المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات ‏

عمّان - افتتح سمو الأمير فيصل بن الحسين في نادي السيارات الملكي اليوم الاثنين، المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات.‏
وترأس سموه الذي يرأس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات اجتماعاً، بحضور أعضاء هيئة المديرين جرى خلاله المصادقة ‏على ميزانية الشركة الأردنية لرياضة السيارات لعام 2022، والاطلاع على آخر المستجدات.‏اضافة اعلان
وثمن سمو الأمير فيصل بن الحسين، الجهود التي يبذلها كادر الأردنية لرياضة السيارات، وكافة المتطوعين فيها، متمنيا لهم مزيدا ‏من التقدم في كافة المجالات.‏
وتضم هيئة المديرين: المهندس عامر البشير نائب سمو رئيس هيئة المديرين،  ووزير الشباب "محمد سلامة" النابلسي، ورجا ‏غرغور، وأحمد طنطش، كما وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات الملكي المهندس عبد المنعم النهار، والمدير ‏التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز.‏
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