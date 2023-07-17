الأمير فيصل يفتتح المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات ‏

عمّان - افتتح سمو الأمير فيصل بن الحسين في نادي السيارات الملكي اليوم الاثنين، المقر الجديد للأردنية لرياضة السيارات.
وترأس سموه الذي يرأس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات اجتماعاً، بحضور أعضاء هيئة المديرين جرى خلاله المصادقة على ميزانية الشركة الأردنية لرياضة السيارات لعام 2022، والاطلاع على آخر المستجدات.
وثمن سمو الأمير فيصل بن الحسين، الجهود التي يبذلها كادر الأردنية لرياضة السيارات، وكافة المتطوعين فيها، متمنيا لهم مزيدا من التقدم في كافة المجالات.
وتضم هيئة المديرين: المهندس عامر البشير نائب سمو رئيس هيئة المديرين، ووزير الشباب "محمد سلامة" النابلسي، ورجا غرغور، وأحمد طنطش، كما وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات الملكي المهندس عبد المنعم النهار، والمدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز.