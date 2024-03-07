الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات للعام 2023

سمو الأمير فيصل بن الحسين يتوسط الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2023 - (من المصدر)
سمو الأمير فيصل بن الحسين يتوسط الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2023 - (من المصدر)
 رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، حفل التكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة ‏السيارات لموسم 2023، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات.اضافة اعلان
وسلم سمو الأمير فيصل بن الحسين الجوائز لمستحقيها،‎ ‎في التكريم الذي أقيم أول من أمس في متحف السيارات الملكي.‏
كما سلم سموه الكؤوس‎ ‎إلى الفائزين بسباقات رياضة السيارات لموسم 2023 على النحو الآتي:
* بطولة الأردن للسباقات الرقمية:
- المركز الأول: غيث أبو طاعة.
- المركز الثاني: مالك فحماوي.
- المركز الثالث: معاذ الشيشاني.
* بطولة الأردن لسباقات الكارتينج:
- المركز الأول: مهند أبودبرة.
- المركز الثاني: سند الحموي.
- المركز الثالث: فيصل ناشخو.
* بطولة الأردن لسباقات الدرفت:
- المركز الأول: مؤيد يوسف.
- المركز الثاني: عبد الله حمادة.
- المركز الثالث: أنس الحلو.
* بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي:
- الترتيب العام للسائقين:
- المركز الأول: وسيم أبو جابر.
- المركز الثاني: فراس الموسى.
- المركز الثالث: نضال فياض.
- الترتيب العام للملاحين:
- المركز الأول: إيهاب العلان.
- المركز الثاني: حسام العجوري.
- المركز الثالث: ناصر الخلايلة.
- مجموعة السمي برو للسائقين:
- المركز الأول: حمدان العواملة.
- المركز الثاني: فرح إلياس.
- المركز الثالث: جهاد شبيطة.
- مجموعة السمي برو للملاحين:
- المركز الأول: عمر العمري.
- المركز الثاني: طارق الخليلي.
- المركز الثالث: أمين أبو عبيد.
* بطولة الأردن لسباقات السرعة:
- الترتيب العام والدفع الرباعي:
- المركز الأول: شاكر جويحان.
- المركز الثاني: مصطفى عطاري.
- المركز الثالث: هشام أمير النجار.
- مجموعة الدفع الأمامي:
- المركز الأول: يزن جمعة.
- المركز الثاني: مصطفى جمعة.
- المركز الثالث: أمجد الحوراني.
- مجموعة الدفع الخلفي:
- المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا.
- المركز الثاني: جاد نباص.
- المركز الثالث: سالم طعيمة.
* بطولة الأردن للراليات للسائقين:
- الترتيب العام للسائقين:
- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي.
- المركز الثاني: شاكر جويحان.
- المركز الثالث: شادي شعبان.
- الترتيب العام للملاحين:
- المركز الأول: عطا الحمود.
- المركز الثاني: سامر عيسى.
- المركز الثالث: مصطفى جمعة.
- المجموعة “M”، المركز الأول: نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة.
- المجموعة “T”، المركز الأول: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

الاستثمار في ملاعب كرة القدم.. هل يعد فكرة ريادية لإثراء الكرة الأردنية؟

منذ 22 دقيقة
حارس المرمى السوري لفريق الفيصلي أحمد مدنية - (من المصدر)

30 لاعبا أجنبيا من 15 دولة يلعبون في دوري المحترفين

منذ 23 دقيقة
أرشيفية

رقمان قياسيان للعبداللات ومهيار في "شتوية السباحة"

منذ 25 دقيقة
لاعب شباب الأردن محمد أبو طه يحاول المرور من لاعب السلط عميد صوافطة - (من المصدر)

السلط يهتدي لطريق الانتصارات.. وقمة مرتقبة بين الرمثا والحسين اليوم

منذ 28 دقيقة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

التميمي آخر صفقات الحسين إربد للموسم الحالي

منذ 28 دقيقة
من مباريات دوري المحترفين - (تصوير: أمجد الطويل)

تزايد الأخطاء التحكيمية يدفع للمطالبة بلجنة تقييم محايدة

منذ 30 دقيقة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 