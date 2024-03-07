الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات للعام 2023

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رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، حفل التكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة ‏السيارات لموسم 2023، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات.وسلم سمو الأمير فيصل بن الحسين الجوائز لمستحقيها،‎ ‎في التكريم الذي أقيم أول من أمس في متحف السيارات الملكي.‏كما سلم سموه الكؤوس‎ ‎إلى الفائزين بسباقات رياضة السيارات لموسم 2023 على النحو الآتي:* بطولة الأردن للسباقات الرقمية:- المركز الأول: غيث أبو طاعة.- المركز الثاني: مالك فحماوي.- المركز الثالث: معاذ الشيشاني.* بطولة الأردن لسباقات الكارتينج:- المركز الأول: مهند أبودبرة.- المركز الثاني: سند الحموي.- المركز الثالث: فيصل ناشخو.* بطولة الأردن لسباقات الدرفت:- المركز الأول: مؤيد يوسف.- المركز الثاني: عبد الله حمادة.- المركز الثالث: أنس الحلو.* بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي:- الترتيب العام للسائقين:- المركز الأول: وسيم أبو جابر.- المركز الثاني: فراس الموسى.- المركز الثالث: نضال فياض.- الترتيب العام للملاحين:- المركز الأول: إيهاب العلان.- المركز الثاني: حسام العجوري.- المركز الثالث: ناصر الخلايلة.- مجموعة السمي برو للسائقين:- المركز الأول: حمدان العواملة.- المركز الثاني: فرح إلياس.- المركز الثالث: جهاد شبيطة.- مجموعة السمي برو للملاحين:- المركز الأول: عمر العمري.- المركز الثاني: طارق الخليلي.- المركز الثالث: أمين أبو عبيد.* بطولة الأردن لسباقات السرعة:- الترتيب العام والدفع الرباعي:- المركز الأول: شاكر جويحان.- المركز الثاني: مصطفى عطاري.- المركز الثالث: هشام أمير النجار.- مجموعة الدفع الأمامي:- المركز الأول: يزن جمعة.- المركز الثاني: مصطفى جمعة.- المركز الثالث: أمجد الحوراني.- مجموعة الدفع الخلفي:- المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا.- المركز الثاني: جاد نباص.- المركز الثالث: سالم طعيمة.* بطولة الأردن للراليات للسائقين:- الترتيب العام للسائقين:- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي.- المركز الثاني: شاكر جويحان.- المركز الثالث: شادي شعبان.- الترتيب العام للملاحين:- المركز الأول: عطا الحمود.- المركز الثاني: سامر عيسى.- المركز الثالث: مصطفى جمعة.- المجموعة “M”، المركز الأول: نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة.- المجموعة “T”، المركز الأول: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.