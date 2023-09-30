الأهلي بدون فريق قبل 26 يوما من انطلاقته في "سلة وصل"

خالد تيسير العميري

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ما يزال الغموض يسود تعاقدات فريق النادي الأهلي، في النسخة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة “وصل” للموسم 2023-2024، مع تبقي نحو 26 يوما على إنطلاق مشواره بمواجهة فريق الوحدة السوري يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.ويتواجد الأهلي في البطولة القارية، بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من دوري CFI الممتاز لكرة السلة، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية لمنطقة الغرب، إلى جانب فرق الوحدة السوري والرياضي بيروت اللبناني وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، فيما تضم المجموعة الأولى، فرق دينامو اللبناني وغورغان الإيراني والنفط العراقي وأهلي حلب السوري.وضمت مجموعتا منطقة الخليج، فرق الكويت الكويتي والريان القطري والأهلي السعودي والمحرق البحريني في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية، فرق “حامل اللقب” المنامة البحريني وشباب الأهلي الإماراتي والشمال القطري وكاظمة الكويتي.ورغم قيام اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، بفتح باب التعاقدات الموسم الماضي وحث الأندية على إبرام العقود لموسم وأكثر، إلا أن أغلب تعاقدات الأندية اقتصرت على فترة 5 شهور، في ظل عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها لفترات أطول بسبب أوضاعها المالية الصعبة، ليجد النادي الأهلي نفسه في مأزق حقيقي بعدم اكتمال تشكيلته، خاصة مع بدء العد التنازلي لإنطلاق منافسات بطولة “وصل”.معاناة النادي الأهلي لم تتوقف عند حاجز اللاعبين، بل امتدت جذورها إلى الجهاز التدريبي، حيث وافقت الإدارة على استقالة مدرب الفريق معتصم سلامة، الذي اعتذر عن عدم اكمال المهمة بسبب اختلاف معايير المنافسة بالنسبة لـ “الليث الأبيض” وعدم قدرة الإدارة على تأمين الميزانية المطلوبة لتشكيل فريق منافس، والتي تفوق الـ 300 ألف دينار، وتتضمن إستقطاب محترفين اثنين على سوية عالية، إلى جانب استقطاب أبرز اللاعبين المحليين، ويتقدمهم محمد شاهر وأشرف الهندي والشقيقان زين وكيدن نجداوي وفريدي إبراهيم وغيرهم من اللاعبين.ويمتلك النادي الأهلي في قائمة لاعبيه المعتمدة حتى الآن، أربعة لاعبين، وهم: محمود درويش وفادي قرمش ومحمود الهزايمة، الذين يرتبطون بعقود مع الأهلي لموسمين، وانضم إليهم مؤخرا اللاعب الصاعد أحمد الحموري، في أول التعاقدات التي يعلنها النادي للموسم الجديد.واصطدمت طموحات عشاق النادي الأهلي، بأن يكون فريقهم خير سفير لكرة السلة الأردنية في بطولة وصل، بتلميحات نشرها رئيس النادي الأهلي عمر شقم عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، تحدث فيها عن سعيه لخوض البطولة باللاعبين الشباب، مشيرا: “مشاركة النادي الأهلي في بطولة وصل ستكون للاعبين المحبين والعاشقين لكرة السلة وليس تجارها، لا تهمنا النتائج بقدر تطوير الشباب، بمشاركة لاعب أو اثنين من أصحاب الخبرة”.ولم يخف عدد من عشاق الأهلي، تخوفهم من تغيير أهداف المنافسة المعلنة سابقا للفريق، بعدما وجدوا في منشور رئيس النادي – الذي أعلن عن تقديم استقالته على خلفية أزمة أندية كرة القدم مع الإتحاد مؤخرا – تلميحا إلى عدم جاهزية الفريق ومشاركته من أجل المشاركة، رافضين أن يكون الفريق بمثابة جسر العبور لفرق مجموعته، ومتمنين على الإدارة المسارعة في تأمين رعاة لبناء فريق منافس في عصر الإحتراف.وتحرص أمانة السر في النادي، ولجنة نشاط كرة السلة، على تسيير الأمور بعد استقالة شقم، علما بأن قرار سلامة بالتخلي نعن منصبه، ربما يعود إلى تبدد الوعود بتوفير عائد مادي لبناء فريق منافس، إلى جانب تخفيض الموازنة المخصصة إلى النصف على أقل تقدير ، فضلا عن عدم الاستجابة لمطالب الجهاز الفني.وجدير ذكره، أن الأهلي سيرحل لملاقاة نظيره فريق الوحدة السوري يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في مستهل مشواره ببطولة وصل، ثم سيتوجه بعد ذلك يوم 9 تشرين الأول (نوفمبر) المقبل إلى فلسطين لمواجهة أرثوذكسي بيت ساحور، قبل أن يستقبل في صالة الأمير حمزة نظيره فريق الرياضي بيروت اللبناني يوم 22 من الشهر ذاته.