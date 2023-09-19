الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الأهلي بطلاً للدوري النسوي تحت 16 عاما لأندية الدرجات

فريق الأهلي بطلاً للدوري النسوي تحت 16 عاما
فريق الأهلي بطلاً للدوري النسوي تحت 16 عاما
عمان - الغد- توج فريق الأهلي يوم أمس بطلاً للدوري النسوي تحت 16 عاما لأندية الدرجات لموسم 2023/2024، عقب مباراته التي تغلب فيها على البتراء 12-0، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وسلم نائب الأمين العام للاتحاد فليح الدعجة فريق الأهلي كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل نشامى المستقبل على ميداليات المركز الثاني، والنصر على المركز الثالث.
ولحساب ذات الجولة، فاز نشامى المستقبل على نشامى الأردن 8-0، وتفوق عجلون على سهل حوران 4-1.
ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق الأهلي على صدارة ترتيب الفرق ب16 نقطة، ليحجز مقعده في مصاف أندية النخبة للموسم المقبل، يليه نشامى المستقبل 15، ثم النصر 13، عجلون 9، نشامى الأردن 6، سهل حوران 3، والبتراء أخيراً دون نقاط.
يذكر أن مواجهات البطولة أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث نصت التعليمات بتتويج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم المقبل.

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