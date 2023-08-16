الأربعاء 16 آب 2023
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الأهلي في ضيافة سحاب بدوري المحترفين

الدوري
دوري المحترفين
عمان - الغد - تنطلق غدا الخميس ، منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الأردني للمحترفين.
ويستقبل الأهلي ضيفه سحاب عند السابعة مساء يوم غد على ملعب البترا، قبل أن يلتقي الجليل مع شباب العقبة عند التاسعة والنصف على ستاد الحسن.اضافة اعلان
ويواجه الفيصلي نظيره معان عند السابعة مساء الجمعة على ستاد عمان، فيما يلتقي الحسين مع الرمثا عند التاسعة والنصف على ستاد الحسن.
ويحل السلط ضيفا على شباب الأردن عند التاسعة والنصف مساء السبت على ستاد عمان، فيما يلتقي مغير السرحان مع الوحدات عند الثامنة والنصف مساء الأحد على ستاد الأمير محمد.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الفيصلي، ثم شباب العقبة والوحدات وسحاب بـ 4، الرمثا 3، الجليل ومعان 2، مغير السرحان 1، والأهلي والسلط وشباب الأردن دون نقاط.

الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثالث:
مباراة الأهلي وسحاب:
الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، قصي الشمايلة، ومحمد البدارنة رابعا.
مباراة الجليل وشباب العقبة:
الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، يوسف الشمايلة، ومحمد عرفة رابعا.
مباراة الفيصلي ومعان:
الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، قيس خميس، وأحمد يعقوب رابعا.
مباراة الحسين والرمثا:
الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، عمرو عجاج، ومحمد مفيد رابعا.
مباراة شباب الأردن والسلط:
الحكام: عبد الرحمن اشتيوي للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، سفيان الطاهات، ومروان السماعيل رابعا.
مباراة مغير السرحان والوحدات:
الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، أحمد الحتو، وبكر هباهبة رابعا.

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