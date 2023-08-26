الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأهلي يتخطى الجليل بصعوبة ويحقق انتصاره الأول في "المحترفين"

لاعب الجليل نبيل خرشاش يستلم الكرة أمام مراقبة لاعب الأهلي إبراهم الجوابرة - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الجليل نبيل خرشاش يستلم الكرة أمام مراقبة لاعب الأهلي إبراهم الجوابرة - (تصوير: أمجد الطويل)
 تخطى فريق الأهلي ضيفه الجليل بهدف دون مقابل أمس، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وسجل هدف فريق الأهلي الوحيد المهاجم خالد الدردور، ليتشارك مع مهاجم سحاب أحمد أبو كبير بصدارة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهما، دون احتساب آخر مواجهات الجولة والتي جمعت فريقي سحاب والسلط في ساعة متأخرة مساء أمس على ستاد عمان الدولي.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة متقدما للمركز السابع الذي يتقاسمه مع مغير السرحان المتساوي معه بعدد النقاط وفارق الأهداف، فيما تراجع الجليل للمركز التاسع وبرصيده 3 نقاط.
وأسفرت نتائج الجولة الرابعة عن فوز الرمثا على شباب الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل، وتغلب الحسين إربد على نظيره معان بهدف نظيف، فيما قلب مغير السرحان الطاولة على شباب العقبة وتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحقق الوحدات الفوز على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مباريات الدوري.
ودفع المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد بتشكيلة مكونة من ربيع عزالدين، يزن غرابلة، علي حجبي، فيفان كوا آسي، بهاء الشملتي، أحمد إلياس، يزن دهشان، إبراهيم الجوابرة، سند جعارة، خالد الدردور والبشير سيدي.
وعلى الطرف الآخر، أشرك المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة رأفت الربيع، محمود مشعل، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، محمود الطالب، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، محمد العدوان، ياسين طهري، نبيل خرشاش وصاموائيل أوليفيرا.
ولم يفلح كلا الفريقين في زيارة الشباك خلال 45 دقيقة الأولى من زمن المباراة، حيث مالت الأفضلية في الشوط الأول للضيف الجليل الذي هدد مرمى عز الدين في العديد من المحاولات، دون أن يغير من واقع النتيجة شيء، ليدخل الفريقان لغرف الغيار متعادلين في النتيجة.
وأنهى مهاجم الأهلي خالد الدردور صمود دفاع الفريق الضيف عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بعد أن استثمر عرضية زميله إبراهيم الجوابرة من الطرف الأيمن، واستقبل الكرة بصدره وسط هفوة من دفاعات الجليل، ليضع الكرة في الشباك معلنا عن خامس أهداف الأهلي في البطولة حتى اللحظة.
وحاول العبابنة من خلال عدة تبديلات أجراها في الشوط الثاني، تعديل النتيجة وتحقيق التعادل الرابع على التوالي، فيما أراد مدرب الأهلي الحفاظ على النتيجة بعد تقدم فريقه للمرة الأولى خلال مباريات الموسم الحالي، وهو ما تحقق عن بتبديلات منطقية في مختلف المراكز، ليحقق مراده ويخرج فائزا بهدف نظيف.
وعلى ضوء هذه النتيجة، تلقى الجليل خسارته الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية أمام كل من معان والوحدات وشباب العقبة، فيما فاز الأهلي للمرة الأولى عقب خسارته من الوحدات وشباب العقبة، وتعادله مع سحاب بالجولة الماضية.
الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق - (من المصدر)

أبو دبرة يحتل المركز الأول في سباق الكارتينغ الرابع منذ8 ساعة

تتويج الفرسان والفارسات الفائزين بألقاب بطولة الأردن للقفز عن الحواجز - ( من المصدر)

الكشف عن الفائزين بألقاب بطولة الأردن للقفز عن الحواجز منذ8 ساعة

من تتويج شباب الحسين بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة -(تصوير: أمجد الطويل)

شباب الحسين يحتفي بموسم "الطائرة" التاريخي الثلاثاء منذ8 ساعة

لاعبتان تتنافسان في البطولة

نادي المدينة يُحرز لقب دوري السيدات للريشة الطائرة منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملاكم محمد أبو جاجة - (من المصدر)

"الملاكمة" يوضح سبب تواضع مكافأة أبو جاجة

منذ7 ساعة
نجم مونبلييه موسى التعمري -(من المصدر)

كيف يرى نجوم "النشامى" تألق التعمري بالدوري الفرنسي؟

منذ7 ساعة
فرحة لاعبات النصر بهدف في مرمى الشباب - (من المصدر)

النصر يهزم مواطنه الشباب في البطولة النسوية الأردنية السعودية

منذ7 ساعة
لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري يحاول التسجيل بسلة اليونان -(تصوير: عامر الدويك)

عرض قوي لـ"صقور الأردن" رغم الخسارة أمام اليونان

منذ8 ساعة
لاعب اللاجئين السوري يحيى الغوطاني (يمين) يوجه ضربة لخصمه في بطولة العالم-(من المصدر)

لاعبان من مخيم الأزرق مرشحان لفريق لاجئي التايكواندو

منذ8 ساعة
الاتحاد الأردني للكراتيه

9 منتخبات تشارك في بطولة غرب آسيا للكراتيه في عمان

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الرياض والتطبيع.. هل سيكون مجانيا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن غاضب من دمشق

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

اقتصاد أكثر منعة في مواجهة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"عام على التحديث"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الانتخابات تضرب الفيصلي

خالد خطاطبة |اليوم

صناعات التعدين عالية القيمة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 