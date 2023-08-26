الأهلي يتخطى الجليل بصعوبة ويحقق انتصاره الأول في "المحترفين"

مهند جويلس

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تخطى فريق الأهلي ضيفه الجليل بهدف دون مقابل أمس، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.وسجل هدف فريق الأهلي الوحيد المهاجم خالد الدردور، ليتشارك مع مهاجم سحاب أحمد أبو كبير بصدارة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهما، دون احتساب آخر مواجهات الجولة والتي جمعت فريقي سحاب والسلط في ساعة متأخرة مساء أمس على ستاد عمان الدولي.ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة متقدما للمركز السابع الذي يتقاسمه مع مغير السرحان المتساوي معه بعدد النقاط وفارق الأهداف، فيما تراجع الجليل للمركز التاسع وبرصيده 3 نقاط.وأسفرت نتائج الجولة الرابعة عن فوز الرمثا على شباب الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل، وتغلب الحسين إربد على نظيره معان بهدف نظيف، فيما قلب مغير السرحان الطاولة على شباب العقبة وتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحقق الوحدات الفوز على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مباريات الدوري.ودفع المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد بتشكيلة مكونة من ربيع عزالدين، يزن غرابلة، علي حجبي، فيفان كوا آسي، بهاء الشملتي، أحمد إلياس، يزن دهشان، إبراهيم الجوابرة، سند جعارة، خالد الدردور والبشير سيدي.وعلى الطرف الآخر، أشرك المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة رأفت الربيع، محمود مشعل، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، محمود الطالب، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، محمد العدوان، ياسين طهري، نبيل خرشاش وصاموائيل أوليفيرا.ولم يفلح كلا الفريقين في زيارة الشباك خلال 45 دقيقة الأولى من زمن المباراة، حيث مالت الأفضلية في الشوط الأول للضيف الجليل الذي هدد مرمى عز الدين في العديد من المحاولات، دون أن يغير من واقع النتيجة شيء، ليدخل الفريقان لغرف الغيار متعادلين في النتيجة.وأنهى مهاجم الأهلي خالد الدردور صمود دفاع الفريق الضيف عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بعد أن استثمر عرضية زميله إبراهيم الجوابرة من الطرف الأيمن، واستقبل الكرة بصدره وسط هفوة من دفاعات الجليل، ليضع الكرة في الشباك معلنا عن خامس أهداف الأهلي في البطولة حتى اللحظة.وحاول العبابنة من خلال عدة تبديلات أجراها في الشوط الثاني، تعديل النتيجة وتحقيق التعادل الرابع على التوالي، فيما أراد مدرب الأهلي الحفاظ على النتيجة بعد تقدم فريقه للمرة الأولى خلال مباريات الموسم الحالي، وهو ما تحقق عن بتبديلات منطقية في مختلف المراكز، ليحقق مراده ويخرج فائزا بهدف نظيف.وعلى ضوء هذه النتيجة، تلقى الجليل خسارته الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية أمام كل من معان والوحدات وشباب العقبة، فيما فاز الأهلي للمرة الأولى عقب خسارته من الوحدات وشباب العقبة، وتعادله مع سحاب بالجولة الماضية.