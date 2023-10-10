الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي يستضيف الحسين بمعنويات الفوز بـ"يد الأولى" اليوم

لاعب الأهلي معاذ طه في مواجهة حارس الحسين في لقاء سابق بين الفريقين - (الغد)
لاعب الأهلي معاذ طه في مواجهة حارس الحسين في لقاء سابق بين الفريقين - (الغد)
 يضغط فريق الأهلي بكل قوته وهو يواجه ضيفه فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي لكرة اليد، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة كبيرة نحو استرداد اللقب، فهو يدخل أجواء المباراة متصدرا للترتيب العام للفريق برصيد 18 نقطة، وبانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة السلط والعربي التي جرت في ساعة متأخرة من يوم أمس، حيث يملك السلط 15 نقطة وبالرصيد ذاته لفريق العربي.اضافة اعلان
الأهلي قادر على تحقيق مبتغاه في مباراة اليوم نظرا لفارق الإمكانيات الفنية التي تميزه عن فريق الحسين خصوصا بوجود العديد من اللاعبين القادرين على فرض سيطرتهم وتسجيل الأهداف من مختلف المواقع، إلى جانب تميزه بالدفاع القوي، في الوقت الذي يسعى فيه فريق الحسين، الذي يملك 8 نقاط، إلى تقديم أداء قوي يعرقل من خلاله تقدم مستضيفه فريق الأهلي، وهو يركز على مجموعة لاعبيه التي تعتمد بالدرجة الأولى على بناء الهجمات المضادة التي توفر لهم فرص تسجيل الأهداف.
وحسب جدول منافسات المربع الذهبي، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في صالة مدينة الحسن بإربد، ويوم الأحد المقبل، تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء المقبل، خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويعقبها مباشرة تتويج الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني.
وكان فريق كفرسوم، نال المركز الخامس بعد ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وتحصل فريق الكتة على المركز السادس، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
ويذكر، أن الاتحاد الأردني قرر مشاركة المنتخبين الوطنيين الشباب والناشئين في منافسات الدوري، وذلك ضمن تحضيراتهما التي تسبق مشاركتهما في البطولات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا والكويت والعراق والسعودية إضافة إلى المنتخب الوطني.
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