الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي يسعى لحسم لقب "دوري اليد" في مواجهة العربي اليوم

صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي والعربي في لقاء سابق - (الغد)
صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي والعربي في لقاء سابق - (الغد)
 يسعى فريق الأهلي إلى حسم المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق العربي عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الجولة قبل الأخيرة من لقاءات المربع الذهبي.اضافة اعلان
الأهلي يكفيه الفوز في مباراة اليوم ليعلن رسميا فوزه باللقب، كونه يتصدر الترتيب العام برصيد 20 نقطة، فيما لمنافسه التقليدي فريق السلط 17 نقطة، والفريقان سوف يلتقيان يوم الأربعاء المقبل في ختام لقاءات الدوري.
وكان فريق السلط، خاض أمس مباراة مهمة جمعته مع فريق الحسين إربد، وفي حال تعرضه للخسارة فإن الأهلي يحسم المنافسة على اللقب أيضا.
فريقا العربي والحسين إربد خرجا رسميا من المنافسة على اللقب، حيث يملك العربي 13 نقطة، فيما لفريق الحسين 8 نقاط.
ويذكر أن كفرسوم احتل المركز الخامس على سلم الترتيب العام للفرق بعد ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حيث جمع 12 نقطة، فيما احتل فريق الكتة  المركز السادس برصيد 8 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن تحصل فريق القوقازي على 4 نقاط، فيما لم يتمكن فريق يرموك الشونة من تحصيل ولو نقطة واحدة طيلة مشاركته في منافسات الدوري.
وأقيمت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، بمشاركة منتخبي الشباب والناشئين، حيث شارك “الشباب” في لقاءات المرحلة الأولى، والمربع الذهبي، بينما شارك “الناشئين” في لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وذلك ضمن برامجهما التدريبية الخاصة، والتي تسبق مشاركاتهما الرسمية.
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