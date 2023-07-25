الأربعاء 26 تموز 2023
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"الأولمبية" تجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين

من توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية وشركة زين - (من المصدر)
من توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية وشركة زين - (من المصدر)
جددت اللجنة الأولمبية الأردنية وللعام الثامن على التوالي اتفاقية الرعاية مع شركة زين الأردن، لتكون زين بموجبها الراعي الذهبي للجنة؛ ولتقدم من خلالها الدعم للرياضيين الأردنيين المميزين، وتجهيزهم للمنافسة على المستوى الدولي.اضافة اعلان
ووقعت الاتفاقية يوم أمس في مقر شركة زين، ووقعها عن اللجنة الأولمبية الأردنية الأمين العام رنا السعيد، وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.
وستقدم زين بموجب هذه الاتفاقية دعماً نقدياً للجنة الأولمبية الأردنية، إضافة إلى 15 منحة دراسية للرياضيين المستفيدين من برامج اللجنة الأولمبية الأردنية وبرنامج الإعداد الأولمبي، كما تشتمل على تعاون ما بين الطرفين في مجالات تمكين الشباب والمرأة، والعمل نحو المزيد من الشمولية في البرامج والمبادرات للوصول إلى مختلف الفئات، التي تشمل سيدات المجتمع المحلي والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المستهدفة.
وتحرص زين على تجديد الاتفاقية التي تجمعها مع اللجنة الأولمبية الأردنية سنوياً، وذلك في إطار اهتمامها الكبير الذي توليه لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، ولتسهم بالنهوض في المواهب الشابة الأردنية في مختلف الرياضات، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم وتنميتها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم برفع مستوى الحضور والتمثيل الأردني في الساحات الرياضية الدولية.
وأكدت السعيد، أهمية الشراكة التي تجمع اللجنة الأولمبية الأردنية وشركة زين في دعم الرياضيين الأردنيين وتحقيق الإنجاز ومشيرةً إلى أن هذه الشراكة الممتدة منذ ثماني سنوات تعكس مدى حرص شركة زين على مساندة الرياضة الأردنية ومساعيها الحثيثة في عملية التطوير.
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