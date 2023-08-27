الإثنين 28 آب 2023
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"الأولمبي" يتحدى الظروف ويبحث عن الفائدة أمام نظيره الفلسطيني

المنتخب الاولمبي لكرة القدم - ( من المصدر)
المنتخب الاولمبي لكرة القدم - ( من المصدر)
  يسابق المنتخب الأولمبي لكرة القدم الوقت، للتغلب على المعوقات والظروزف الصعبة، والبحث عن جاهزية فنية وبدنية مقبولة، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، والتي يستضيفها الأردن اعتبارا من يوم 4 من الشهر المقبل.اضافة اعلان
وينتظر المنتخب الأولمبي الذي لم يتجمع إلا قبل يومين، وصول المنتخب الأولمبي الفلسطيني إلى عمان، لخوض لقاء ودي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، يوم الخميس المقبل، تحضيرا للتصفيات.
ويتوقف المنتخب الفلسطيني في عمان، في محطة تحضيرية أخيرة قبل السفر للعاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وباكستان، والبحرين، فيما يستضيف المنتخب الأولمبي منافسات المجموعة الأولى التي تقام خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات سورية سلطنة عمان وبروناي.
ويبحث مدرب المنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع، عن الفائدة في مباراة فلسطين، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على التشكيلة الأساسية، ومحاولة الاستفادة من المباراة لرفع درجة التجانس، ولا سيما أن المنتخب الأولمبي لم تتح له فرصة إعداد مقبولة، لأسباب متعددة.
الأولمبي يبدأ تدريباته
بدأ المنتخب الأولمبي تدريباته الفنية والبدنية اليومية على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني للمنتخب عبدالله أبو زمع، وجهازه المعاون الذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية.
ويشارك في التدريبات اللاعبون:أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث ابو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، مهند العرامشة، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة، وسيف درويش.
على أن يلتحق اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف فريق الوكرة القطري بتدريبات المنتخب يوم الرابع من الشهر المقبل. 
وسيتم إعلان القائمة النهائية للمنتخب في الثاني من الشهر المقبل، بعد الوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين بعد المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني. 
مهمة صعبة 
وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على إحدى عشرة مجموعة، حيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتقام بطولة أمم آسيا تحت 23عاما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا، والذي احتل المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا لتحديد آخر المقاعد المؤهلة للأولمبياد.
ويقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم السادس من الشهر المقبل، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي عند الساعة التاسعة  من مساء اليوم نفسه.
وتقام منافسات الجولة الثانية، يوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يلتقي منتخب بروناي دار السلام مع نظيره منتخب سورية عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني عند الساعة التاسعة، وتختتم منافسات التصفيات يوم الثاني عشر من الشهر المقبل بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى منتخبا عُمان وبروناي عند الساعة الخامسة مساء، وبعده يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب السوري عند الساعة التاسعة مساء.
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