"الأولمبي" يسعى لفوز معنوي على نظيره "المصري" اليوم

يحيى قطيشات

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يرنو المنتخب الأولمبي لكرة القدم، من تحقيق فوائد متنوعة فنية ومعنوية، عندما يواجه نظيره المنتخب المصري عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، في مباراة ودية تحضيرية للمنتخبين تجمعهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.وأكمل المنتخب الأولمبي أمس تحضيراته الفنية والبدنية، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة، والتي قادها المدير الفني عبدالله أبو زمع وجهازه المعاون الذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة، حيث أكد أبو زمع ثقة الجهاز الفني باللاعبين كافة، الذين يتمتعون بأفضل المستويات الفنية، كما وضع أبو زمع التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المباراة.ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب، إلى الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وذلك من خلال مواجهة المنتخب المصري الذي يضم عناصر فنية مميزة ويحمل تاريخا كبيرا في القارة الأفريقية، ومواصلة تسجيل الانتصارات رغم صعوبة المهمة، لكن الهدف الأول، يكمن في تحقيق الاستفادة الفنية.ويملك لاعبو المنتخب قبل خوض المباراة معنويات عالية، وإصرارا على الاستمرار في تقديم العروض الفنية، والتي توجت بخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، حيث يشارك في النهائيات 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي.وينتظر أن يبدأ المنتخب المباراة بتشكيلة تضم كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، هايل الذيابات، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، فيصل أبو شنب، عمر صلاح، وسيم ريالات، سيف الدين درويش، مهند أبو طه، أمين الشناينة ورزق بني هاني، وسيعمل أبو زمع على عدم المبالغة في الهجوم وتحقيق التوازن في الواجبات الدفاعية والهجومية أمام المنتخب المصري الذي يضم مفاتيح لعب في الخطوط كافة.ويملك أبو زمع، خيارات فنية متنوعة من خلال تواجد كوكبة من اللاعبين على دكة الاحتياط، والذين سيدفع بهم الجهاز الفني حسب معطيات المباراة وهم: قيس عباسي، أسامة الكواملة، ليث أبو رحال، علي الحجبي، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، محمد كحلان، محمد أبو طه، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان.وتضم قائمة المنتخب المصري الذي يقوده المدير الفني البرازيلى روجيريو ميكالى كلا من اللاعبين: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد الرسول، محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني، أسامة فيصل، بلال مظهر.