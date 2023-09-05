"الأولمبي" يلتقي بروناي الليلة.. وأبو زمع يأمل بدعم جماهيري

مهند جويلس

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يبدأ المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما مشواره نحو حلم بلوغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلتقي منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024).ويأمل المنتخب في تحقيق النتائج الإيجابية في التصفيات سعيا لبلوغ النهائيات الآسيوية المقرر إقامتها في شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد في حلم طال انتظاره في الشارع الرياضي المحلي.وتسبق مواجهة المنتخب الوطني، مواجهة منتخبي سلطنة عمان وسورية عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته، على أن تتواصل التصفيات السبت بمواجهتين، إذ تجمع الأولى سورية وبروناي، ويلتقي منتخبنا في الثانية نظيره العماني، على أن تختتم التصفيات الثلاثاء المقبل، بمواجهتي بروناي وعمان، والمنتخب الوطني مع نظيره السوري.وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الإحدى عشرة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتصل عدد المنتخبات المشاركة إلى 16 منتخب مع الدولة المستضيفة قطر.الأردن × بروناي دار السلاميأمل المنتخب الأولمبي في الاستفادة قدر المستطاع من النجوم المتواجدين في الفريق ببلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة السادسة على التوالي، بتحقيق انطلاقة قوية في لقاء الليلة، إذ تبدو الأمور سهلة على الورق نظرا لتواضع المنافس وعدم انجازه في أي منافسة كروية سابقة بمختلف الأعمار.ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، في استثمار عاملي الأرض والجمهور ببلوغ النهائيات، مع استمرار النتائج الإيجابية والمستويات الطيبة التي يقدمها مؤخرا، إذ لم يتجرع المنتخب تحت قيادة "البرنس" الخسارة في أي مباراة ودية أو رسمية منذ تسلمه المهمة نهاية العام الماضي.وضمت القائمة الأولية للمنتخب الوطني تواجد 26 لاعبا، وهم: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث أبو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، مهند العرامشة، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، عمر صلاح، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة وسيف درويش، مع تقليصها إلى 23 لاعبا اليوم مع بدء التصفيات.ومن جهته، يتطلع منتخب بروناي دار السلام بتسجيل مشاركة جيدة في التصفيات، بحسب ما ذكره مدرب المنتخب اتسوشي هانيتا خلال المؤتمر الصحفي، إضافة إلى اكتساب اللاعبين الخبرات من خلال المشاركة بأكبر عدد من المباريات، فيما تضم قائمة الفريق عددا من اللاعبين منهم: جيفري إسحاق، أيزاد زايدي، وافي يزيد، هيرمان لاتيب، وفيق دانيش، علي موناوار، إمام شوايمي، خايران زيكري، نازري إيمان، بازلي أمينودين وقسياري حيقل.تصريحات صحفيةأكد المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، أن التحضير لم يكن مثاليا للتصفيات بسبب بدء المنافسات المحلية للأندية في الفترة الماضية، موضحا بأن المجموعة صعبة بتواجد منتخبات ذات إمكانيات فنية جيدة.وأشار أبو زمع في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في أحد فندق الريجنسي، إلى أن تغيير الأجندة وبدء البطولات المحلية بوقت مبكر، ساهم في عدم تجمع المنتخب وخوضه دورة الألعاب العربية في الجزائر كما هو حال منتخبي سورية وعمان، مع توضيحه بأن غالبية لاعبي "الأولمبي" يلعبون مع أنديتهم محليا.وأضاف: "نملك حق مشروع التأهل للنهائيات الآسيوية، وثم التفكير بالخطوة المقبلة ببلوغ الأولمبياد، نقدر حجم المسؤولية باللعب على أرضنا، ونأمل من جماهيرنا بمساندتنا في جميع المباريات، وحضورهم يزيدنا عزيمة وإصرارا في تحقيق الهدف والتأهل".وكشف أبو زمع عن استغرابه من نقل مكان التصفيات، حيث كان يمني النفس بإقامة المباريات على ستاد عمان الدولي أو ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، إلا أن ضغط المنافسات المحلية وخضوع الملعب الثاني للصيانة، حال دون ذلك، مع إشارته إلى أن خوض البطولة على ملعب "ترتان" نقطة قد تصب لصالح المنتخب الوطني.ولفت المدير الفني للمنتخب السوري تامر حسن، إلى أن المجموعة ليست سهلة وجميع المنتخبات تمتلك حظوظا متساوية في التصفيات، موضحا بأن المنتخب يفقد 3 لاعبين مؤثرين بداعي الإصابة، إلا أن هذا الأمر لن يمنع من رغبته في إسعاد الشعب السوري بالتأهل، بعد تحقيق مستويات طيبة في التجمعات الماضية حسب وصفه.وذكر المدير الفني للمنتخب العماني أكرم حبريش، أن جميع المنتخبات تهدف لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة، كما هو الحال عند منتخب بلاده، مفيدا بأن هدفا آخر يطمح إلى تحقيق مستقبلا المتمثل برفد أكبر عدد من اللاعبين لصفوف منتخب الرجال.