الجمعة 11 آب 2023
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"الأولمبي" يواجه نظيره الفلسطيني وديا في عمان تحضيرا للتصفيات الآسيوية

لاعب المنتخب الأولمبي محمد أبو هزيم (يسار) بلقاء سابق أمام المنتخب الفلسطيني - (من المصدر)
لاعب المنتخب الأولمبي محمد أبو هزيم (يسار) بلقاء سابق أمام المنتخب الفلسطيني - (من المصدر)
 يواجه المنتخب الأولمبي لكرة القدم نظيره المنتخب الفلسطيني، في مباراة ودية يوم الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) الحالي، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيرات المنتخبين الشقيقين للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024).اضافة اعلان
ويتوقف المنتخب الفلسطيني في عمان  أياما عدة، قبل السفر للعاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وباكستان، والبحرين، فيما يستضيف المنتخب الأولمبي منافسات المجموعة الأولى التي تقام خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات سورية سلطنة عمان وبروناي.
ويواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة عبدالله أبو زمع، والذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي
أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، متابعة ورصد اللاعبين من خلال منافسات دوري المحترفين وقبله بطولتا درع الاتحاد وكأس السوبر.
وفهمت "الغد"، أن تشكيلة المنتخب الجديدة والتي ستعلن مع نهاية الجولة الرابعة من بطولة الدوري ستضم عددا من اللاعبين الشباب والذين لم يسبق لهم الانضمام للمنتخب سابقا خصوصا من فريق الرمثا، إضافة إلى اللاعبين الذين كانوا حاضرين مع الجهاز الفني في بطولة غرب آسيا الأخيرة في العراق وهم: أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، قيس عباسي، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، محمد أبو النادي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عمار محمد، عرفات الحاج، هايل ذيابات، أمين الشناينة، عارف الحاج، موسى العمري، مهند العرامشة، محمد أبو هزيم، عامر أبو جاموس، سيف درويش، عون المحارمة، مهند أبو طه، علي العزايزة، وسيم الريالات، بشار ذيابات، رزق بني هاني، سيف بشابشة.
وعانى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، العديد من الصعوبات في فترة التحضير للمشاركة في التصفيات الآسيوية، حيث لم يحصل المنتخب على فترة التحضير الجيدة بعكس المنتخبات المشاركة معه في تصفيات المجموعة والتي نالت حقها في التحضير والإعداد والمشاركات الخارجية ومنها دورة الألعاب العربية التي جرت بالجزائر مؤخرا، ويواصل تدريباته منذ أكثر من شهر.
ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي الأردني من خلال خطف بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا في التأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.
الى ذلك تبدأ المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الأولى بالوصول للعاصمة عمان يوم الثالث من الشهر المقبل، حيث  يقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم السادس من الشهر المقبل، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه. 
وتقام منافسات الجولة الثانية، يوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يلتقي منتخب بروناي دار السلام مع نظيره منتخب سورية عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني عند الساعة التاسعة والنصف، وتختتم منافسات التصفيات يوم الثاني عشر من الشهر المقبل بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى منتخبا عُمان وبروناي دار السلام عند الساعة الخامسة مساء، وبعده يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب السوري عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، حيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتقام بطولة أمم آسيا تحت 23عاما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا، والتي احتلت المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا لتحديد آخر المقاعد.
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