الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإصابات وإنهاء التعاقدات صعوبات تواجه الفيصلي قبل فترة القيد

لاعب الفيصلي محمد كلوب (يسار) خلال إحدى المباريات المحلية- ( من المصدر)
لاعب الفيصلي محمد كلوب (يسار) خلال إحدى المباريات المحلية- ( من المصدر)
 زادت إصابة مدافع فريق الفيصلي لكرة القدم محمد الكلوب، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي، من صعوبات ومعاناة "الأزرق" في تحضيراته للمرحلة المقبلة، وخصوصا المباراتين المؤجلتين أمام فريقي العقبة ومغير السرحان، ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، والمقررتين بعد عودة المنتخب الوطني من مشاركته بنهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.اضافة اعلان
ووجد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، نفسه أمام تحد جديد، يضاف إلى التحديات السابقة، بعد إصابة الكلوب وقبل ذلك إصابة اللاعب أمين الشناينة، والمعاناة الصحية لقائد الفريق بهاء عبد الرحمن، وكذلك إنهاء عقود المحترفين التونسي رفيق الكامرجي، والإنجليزي ناثان، والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة إلى الأخبار التي تؤكد نيته إدارة النادي حسم موضوع اللاعب إحسان حداد. 
وتكمن الصعوبة التي يواجهها الفيصلي، في قرار اتحاد الكرة بإقامة المباريات المؤجلة بقائمة اللاعبين نفسها، الذين تواجدوا في كشوفات الفرق خلال مرحلة الذهاب، وعدم فتح فترة القيد الثانية حتى نهاية المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب.
وواجه قرار اتحاد الكرة، انتقادات واسعة من إدارات الأندية، التي اعتبرته غير منصف، ويحمل صناديق الأندية أعباء مالية إضافية. 
وشكل خروج أكثر من 6 لاعبين من خيارات هايل في المباراتين المؤجلتين بسبب الاصابات والاستغناءات، ضربة لطموحات المدرب الشاب الذي بدأ مرحلة جديدة في تعزيز معنويات لاعبي الفريق وإعادته إلى المسار الصحيح، بعد سلسلة من النتائج غير الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث أثبت هايل قدراته الفنية من خلال فوزين على فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ما أعاد ثقة الجماهير بإمكانيات وقدرات "الأزرق" في المحافظة على لقب دوري المحترفين موسما آخر، وكذلك المنافسة على لقب كأس الأردن، خصوصا مع دعم الإدارة المطلق للجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، وتشكيل لجنة تعاقدات برئاسة نائب رئيس النادي أحمد وريكات، والبدء بتعاقدات جديدة من خلال استقطاب اللاعبين صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، وحارس المنتخب الأولمبي أنطون عوض، وعودة المهاجم المعار عبدالله عوض من فريق السلط.
ويأمل الجهاز الفني للفيصلي، أن تسير الفترة المقبلة من التحضيرات من دون إصابات جديدة قد يتعرض لها اللاعبون، والحال ينطبق على الأجهزة التدريبية المحلية كافة، حيث إن إصابة لاعب تحرم فريقه من جهوده في المباريات المؤجلة، في ظل عدم السماح بتسجيل لاعب جديد.
وتعيش فرق أندية المحترفين ظروفا مالية صعبة، في ظل عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية بشكل منتظم، ما يؤثر على أداء اللاعبين وعطائهم داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي أثر على طموحات مدرب الفيصلي في تحقيق أهدافه الرامية إلى إعادة الفريق لسابق عهده خلال فترة سريعة. 
ويعمل هايل حاليا، على تجهيز مجموعة من اللاعبين الشباب، لسد النقص في صفوف الفريق تحضيرا لمواجهتي مغير السرحان والعقبة، حيث يملك "الأزرق" العديد من الوجوه الشابة القادرة على إثبات نفسها وسد احتياجات الفريق. 
وفرض هايل البالغ من العمر 40 عاما، حضوره بصورة لافتة منذ اعتزاله الكرة لاعبا، حيث كان معاونا للمدرب الأسبق للمنتخب الوطني للرجال فيتال بوركلمانز، إلى جانب تسلمه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، وكان أول مدرب في تاريخ المنتخبات الوطنية يحقق لقب غرب آسيا في العام 2021، إضافة إلى توليه مهمة المدرب العام مع الحسين إربد بداية الموسم الحالي.
ويرى المشجع خالد أبو بكر، أن قرار اتحاد الكرة إقامة المباريات المؤجلة بلاعبي مرحلة الذهاب أنفسهم، فيه ظلم واضح للأندية، ويخالف التعليمات العالمية.
وقال أبو بكر: "عندما يخسر الفيصلي 6 لاعبين في المواجهتين المؤجلتين، فهذا يؤثر على الفريق فنيا، والحال ينطبق على الأندية كافة، والمطلوب من الاتحاد إعادة النظر في القرار".
وقال المشجع الفيصلاوي محمد بني صخر: "شكلت إصابات الكلوب والشناينة وبهاء عبد الرحمن، وإنهاء عقود المحترفين والذين لم يقدموا المطلوب، مشكلة للجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، في تجهيز عدد كاف من اللاعبين للمباريات المؤجلة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يحتفل مع الجماهير بعودة الفريق لدوري المحترفين - ( من المصدر)

العجلوني: الصريح يدرس طلبات من أندية المحترفين لإعارة اللاعبين

منذ 28 دقيقة
بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في البطولة العربية بقطر - (من المصدر)

16 ميدالية ملونة لـ"السباحة" في ختام مشاركته بالبطولة العربية

منذ 28 دقيقة
Untitled-1

شباب الحسين وعيرا يؤكدان قوة المشاركين وقدرتهما على المنافسة

منذ 28 دقيقة
مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة واللاعب احسان حداد خلال المؤتمر الصحفي أمس -(من المصدر)

"النشامى" يبحث عن انطلاقة مثالية أمام ماليزيا في كأس آسيا - فيديو

منذ 28 دقيقة
الأمير علي يتوسط أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا أمس - (من المصدر)

الأمير علي يساند المنتخبات العربية في كأس آسيا

منذ 50 دقيقة
الامير علي

الأمير علي يدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس آسيا

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 