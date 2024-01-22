الإصابة تبعد الروابدة عن باقي مشوار المنتخب الوطني في كأس آسيا

مهند جويلس

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الدوحة - يغيب لاعب المنتخب الوطني نورالدين الروابدة، عن صفوف الفريق حتى نهاية كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بسبب الإصابة.ووفقا للمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، فإن الفحوصات التي أجراها الروابدة أمس، أظهرت تعرضخ لكسر في الضلع السادس، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، الأمر الذي سيحرمه من المشاركة في مشوار الفريق بالنهائيات الآسيوية.وكان الروابدة، قد غاب عن المباراة الماضية أمام كوريا الجنوبية بسبب الإصابة، إلى جانب مهند أبو طه ومحمد أبو زريق “شرارة” اللذين عادا إلى التدريبات الجماعية أمس، بعد تخلصهما من آثار الوعكة صحية التي أبعدتهما عن قائمة كوريا الجنوبية.وأجرى المنتخب الوطني تدريباته أمس على ملعب “العقلة” في لوسيل، حيث يواصل تحضيراته للمواجهة الختامية في دور المجموعات، عندما يلتقي نظيره البحريني عند الساعة الثانية والنصف مساء بعد غد الخميس على ستاد خليفة الدولي، في الوقت الذي يلتقي به المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الماليزي على ستاد الجنوب.وحرص المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة على الاجتماع باللاعبين، والعمل على تعزيز الإيجابيات التي ظهرت أمام منتخب كوريا الجنوبية، ومعالجة بعض الأخطاء التي عانى منها المنتخب في مباراته الماضية وتحديدا الدفاعية.وبحسب الأخبار الآتية من داخل معسكر المنتخب، فإن عموتة لن يجري تغييرات كثيرة على قائمة المنتخب الأساسية في المباراة المقبلة، نظرا لضمان تأهل المنتخب للدور الثاني بنسبة كبيرة، حيث يبحث عن استمرار النتائج الإيجابية بغض النظر عن طبيعة وهوية المنافس بالدور المقبل.وشهدت تشكيلة الجولة الثانية من الاتحاد الآسيوي لكرة لقدم، حضور مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات ممثلا وحيدا عن قائمة “النشامى” بها، ليكون اللاعب الأردني الثاني الذي يتواجد بالتشكيلات الصادرة عن الاتحاد القاري، بعد تواجد زميله محمود مرضي في الجولة الأولى، مع غياب غير مبرر للمدافع عبد الله نصيب “ديارا” الذي قدم أداء مميزا من الناحية الدفاعية أمام أفضل مهاجمي القارة.وسدد النعيمات على مرمى منتخب كوريا الجنوبية مرة واحدة ليسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، كما صنع لزملائه فرصتين، وحصل على خطأ واحد في اللقاء، ومرر 18 تمريرة منها واحدة طويلة و17 تمريرة قصيرة، وبنسبة دقة وصلت 94.4 %، ونجح في 8 التحامات منها 3 في الهواء.ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا وبرصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد المنتخب البحريني في المركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، والمنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير وبدون نقاط.وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.وتعول الجماهير الأردنية على اللاعبين والروح الانتصارية في سبيل مواصلة الحضور الطيب في البطولة، وتقديم أداء جيد في الأدوار المقبلة، مع ارتفاع سقف الطموحات لدى الشارع الرياضي بعد المستوى المبهر في المباراتين الأولى والثانية.