الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النعيمات يظهر بالتشكيلة المثالية للجولة الثانية

الإصابة تبعد الروابدة عن باقي مشوار المنتخب الوطني في كأس آسيا

لاعب المنتخب الوطني نور الدين الروابدة -(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني نور الدين الروابدة -(من المصدر)
الدوحة - يغيب لاعب المنتخب الوطني نورالدين الروابدة، عن صفوف الفريق حتى نهاية كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بسبب الإصابة.
ووفقا للمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، فإن الفحوصات التي أجراها الروابدة أمس، أظهرت تعرضخ لكسر في الضلع السادس، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، الأمر الذي سيحرمه من المشاركة في مشوار الفريق بالنهائيات الآسيوية.  اضافة اعلان
وكان الروابدة، قد غاب عن المباراة الماضية أمام كوريا الجنوبية بسبب الإصابة، إلى جانب مهند أبو طه ومحمد أبو زريق “شرارة” اللذين عادا  إلى التدريبات الجماعية أمس، بعد تخلصهما من آثار الوعكة صحية التي أبعدتهما عن قائمة كوريا الجنوبية.
وأجرى المنتخب الوطني تدريباته أمس على ملعب “العقلة” في لوسيل، حيث يواصل تحضيراته للمواجهة الختامية في دور المجموعات، عندما يلتقي نظيره البحريني عند الساعة الثانية والنصف مساء بعد غد الخميس على ستاد خليفة الدولي، في الوقت الذي يلتقي به المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الماليزي على ستاد الجنوب.
وحرص المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة على الاجتماع باللاعبين، والعمل على تعزيز الإيجابيات التي ظهرت أمام منتخب كوريا الجنوبية، ومعالجة بعض الأخطاء التي عانى منها المنتخب في مباراته الماضية وتحديدا الدفاعية.
وبحسب الأخبار الآتية من داخل معسكر المنتخب، فإن عموتة لن يجري تغييرات كثيرة على قائمة المنتخب الأساسية في المباراة المقبلة، نظرا لضمان تأهل المنتخب للدور الثاني بنسبة كبيرة، حيث يبحث عن استمرار النتائج الإيجابية بغض النظر عن طبيعة وهوية المنافس بالدور المقبل.
وشهدت تشكيلة الجولة الثانية من الاتحاد الآسيوي لكرة لقدم، حضور مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات ممثلا وحيدا عن قائمة “النشامى” بها، ليكون اللاعب الأردني الثاني الذي يتواجد بالتشكيلات الصادرة عن الاتحاد القاري، بعد تواجد زميله محمود مرضي في الجولة الأولى، مع غياب غير مبرر للمدافع عبد الله نصيب “ديارا” الذي قدم أداء مميزا من الناحية الدفاعية أمام أفضل مهاجمي القارة.
وسدد النعيمات على مرمى منتخب كوريا الجنوبية مرة واحدة ليسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، كما صنع لزملائه فرصتين، وحصل على خطأ واحد في اللقاء، ومرر 18 تمريرة منها واحدة طويلة و17 تمريرة قصيرة، وبنسبة دقة وصلت 94.4 %، ونجح في 8 التحامات منها 3 في الهواء.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا وبرصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد المنتخب البحريني في المركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، والمنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير وبدون نقاط.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
وتعول الجماهير الأردنية على اللاعبين والروح الانتصارية في سبيل مواصلة الحضور الطيب في البطولة، وتقديم أداء جيد في الأدوار المقبلة، مع ارتفاع سقف الطموحات لدى الشارع الرياضي بعد المستوى المبهر في المباراتين الأولى والثانية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبتان تتنافسان في تصفية سابقة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو -(من المصدر)

تصفيات المنتخبات الوطنية للتايكواندو تنطلق الشهر المقبل

منذ1 ساعة
السائق حمزة الفايز (يمين) على منصة التتويج -(من المصدر)

الفايز يحل ثالثا في سباق "دبي أو بليت" الدولي للكارتينج

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني عبد الله نصيب يقطع الكرة أمام لاعب منتخب كوريا الجنوبية هيونج مين سون - (من المصدر)

أداء "النشامى" في آسيا يرهب المنافسين ويرفع سقف طموحات الجماهير

منذ24 ساعة
رئيس وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني خالد خطاطبة بجانب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب - (الغد)

الرجوب يشيد بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية 

منذ24 ساعة
السفير الأردني في قطر زيد اللوزي يتسلم درعا من رابطة مشجعي المنتخب الوطني - (من المصدر)

السفير الأردني في قطر يلتقي رابطة المشجعين

منذ24 ساعة
احدى السيارات المشاركة في بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي.-(من المصدر)

الأردنية لرياضة السيارات تعلن روزنامة زاخرة بالسباقات التنافسية

21 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا نحتاج؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

حل الدولتين

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

في الأردن.. لنتحدث معا

سميح المعايطة |اليوم

الخارطة المستباحة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |منذ 57 دقيقة
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 