الإصابة تبعد المصاطفة عن الدوري العالمي للكراتيه

ايمن وجيه الخطيب

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عمان - قرر اتحاد الكراتيه في اجتماعه الذي عقده أمس المشاركه في الجولة الثانية من الدوري العالمي في مدينة أنطاليا التركية، التي تقام منافساتها يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفي الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل.ودرس الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية حالة اللاعبين من حيث الإصابات، ومن أبرزها حالة لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة، وبعد استشارة طبيب المنتخب الوطني التابع للجنة الأولمبية، قرر الاتحاد عدم مشاركة المصاطفة في بطولة الدوري العالمي في أنطاليا.وكان اتحاد الكراتيه قد أعلن في وقت سابق عن إصابة المصاطفة في منطقة (الكوع) خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الاسيوية ليقرر الجهاز الطبي وللمحافظة على سلامته، تجنب مشاركته في البطولات، ووفقا لطبيب المنتخب الوطني، سيكون المصاطفة جاهزا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي تقام في مصر.وسيتوجه المنتخب الوطني إلى تركيا للمشاركة في الدوري العالمي يوم الثلاثاء المقبل، ويشارك في البطولة 4 لاعبين هم عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).كما يشارك في الدوري العالمي، الذي يقام في مصر، نفس اللاعبين إضافة للاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم).وتعد كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة “الفائزون الكبار” حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الوطني عفيف غيث على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم.