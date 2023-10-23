الإعلام الرياضي" يطالب "الدولي للصحافة الرياضية" بموقف واضح تجاه غزة

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عمان -الغد- طالب الزميل امجد المجالي رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، باتخاذ الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية موقفا واضحا وحازما تجاه الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجالي اليوم الإثنين مع الزميل جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عبر تقنية "الزوم".وأكد المجالي ضرورة أن يكون للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية موقفا حازما وواضحا بالتنديد بالأعمال الاجرامية والوحشية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي تجاه المواطنين في غزة، ولفت الى المخاطر التي تحيط ايضا بالزملاء الإعلاميين والرياضيين في القطاع.وشدد على أهمية اضطلاع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بمسؤولياته المهنية والانسانية، وأن لا يتم التعامل مع الحرب التي تشن على قطاع غزة بمعايير مزدوجة، وأن يكون موقف الرفض والشجب واضحا وأن يتم الدعوة فورا لايقاف الحملة الشرسة والهمجية.من جانبه، أكد ميرلو بأن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية تلقى قبل أيام بيان الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي والذي طالب بضرورة اتخاذ موقف حازم وواضح، وكشف عن سلسلة من الاجتماعات والاتصالات التي اجريت بين أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمناقشة البيان.وكشف ميرلو عن اجتماع هام ستعقده اللجنة التنفيذية للاتحاد غدا عبر تقنية "الزوم" لاتخاذ موقف يمثل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية حيال الاحداث التي يشهدها قطاع غزة.وكان اتحاد الاعلام الرياضي اصدر بيانا يوم الأحد الماضي طالب فيه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الهجوم الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، ويستهدف الأطفال والنساء والسكان الأبرياء العزل والصحفيين والرياضيين ويُحدث الدمار الشامل في البنية التحتية.