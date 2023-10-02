الإمارات تدعو الزعبي لحضور بطولتها الدولية بكرة الطاولة.

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عمان - الغد - بدعوة من رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة المهندس داوود الهاجري، يتوجه إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة يوم غد الثلاثاء رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي، وذلك لحضور بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة.وينتظر أن يعقد الزعبي لقاءات مع الهاجري والمسؤولين بالاتحاد الإماراتي تهدف إلى زيادة اواصر التعاون والتنسيق بين الاتحادين الأردني والإماراتي، اضافة إلى تعزيز نجاحات اتحاد غرب آسيا من خلال استدامة إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالاتحاد.وقدم الزعبي بإسمه وأسرة كرة الطاولة الأردنية الشكر والتقدير إلى أسرة الاتحاد الإماراتي وعلى رأسها المهندس داوود الهاجري على هذه الدعوة الكريمة، وعلى دورها الكبير والمميز في تطوير لعبة كرة الطاولة في منطقة غرب آسيا.ويذكر أن المنتخب الوطني للفئات العمرية يشارك في بطولة الإمارات الدولية، والتي تحظى بإشراف من قبل الاتحاد الدولي.