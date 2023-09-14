"الإنجليزية" يسعى لمواصلة صدارة "سلة الناشئين" من بوابة كفريوبا

خالد تيسير العميري

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يسعى نادي الإنجليزية، إلى مواصلة صدارته لجدول ترتيب فرق دوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق كفريوبا عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الحسن بإربد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى، في لقاء منتظر سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ "الغد".ويسبق هذه المواجهة، إقامة مباراة قوية في الصالة نفسها وتجمع بين فريقي الجليل وشباب بشرى عند الساعة 5:30 مساء، وسيتم بث اللقاء أيضا عبر "الغد"، فيما يحل الأرثوذكسي ضيفا ثقيلا على الأشرفية عند الساعة 4 مساء بالمكان نفسه، وتحتضن صالة الأمير حمزة مواجهة فريقي اتحاد عمان وبيت ايدس عند الساعة 6 مساء.وينفرد فريق نادي الإنجليزية، بصدارة ترتيب فرق دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة"، بعد فوزه على فريق بيت ايدس بنتيجة (79-38)، في لقاء برز فيه اللاعب محمود عبيدات بتسجيله 29 نقطة مع 5 متابعات وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 30، يليه سعيد الخوالدة بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و16 متابعة و4 تمريرات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 35.وقفز فريق اتحاد عمان إلى وصافة الترتيب برصيد 5 نقاط، متقدما بأفضلية فارق النقاط عن فرق الجليل والأرثوذكسي وكفريوبا، والذين حلوا في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا، بفوزه على شباب بشرى (89-49)، في لقاء برز فيه اللاعب روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 32 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 36.وطوى فريق الأرثوذكسي عناد فريق الجليل، بفوزه الصعب (58-55)، في لقاء برز فيه اللاعب فيصل أيوب من جانب "نسور عبدون" بتسجيله 10 نقاط و12 متابعة "الدبل دبل" و2 بلوك شوت بفاعلية 15، كما تغلب فريق كفريوبا على فريق الأشرفية بنتيجة (54-48)، في لقاء برز فيه اللاعب مهند المومني من جانب كفريوبا بتسجيله 12 نقطة مع 10 متابعات "الدبل دبل" و4 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 14.ومع ختام منافسات المرحلة الثالثة، تراجع شباب بشرى إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما حل فريقا بيت ايدس والأشرفية بالمركزين السابع والثامن تواليا.