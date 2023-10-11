الاتحاد العربي لكرة اليد يعلن عن خطة نشاطاته 2024

بلال الغلاييني

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أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، عن خطة نشاطاته التي تقام في العام 2024، والتي تشتمل على إقامة البطولات لمختلف المنتخبات والأندية، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية للمدربين والمراقبين، وكل ذلك ينصب لخدمة تطوير اللعبة في البلدان العربية، والتي تنسجم مع تطلعات الاتحاد برئاسة السعودي فاضل آل نمر.وحسب الأمين العام للاتحاد العربي فاخر غاشي، فقد تم تعميم خطة النشاطات على كافة الاتحادات العربية المنتسبة للاتحاد العربي، ومحدد فيها النشاطات كافة، والمواعيد، التي تتوافق مع مواعيد البطولات الآسيوية والأفريقية والدولية، حيث طلب الاتحاد العربي من الاتحادات العربية إبداء رغبتها في استضافة البطولات والمشاركة فيها، في الوقت الذي أشار فيه الاتحاد إلى البطولات والنشاطات المتبقية من العام الحالي 2023، وهي (البطولة العربية العاشرة لمنتخبات الناشئين، والتي تقام في مدينة المهدية التونسية خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ودراسات المدربين للحصول على الرخصة الدولية (C)، المقررة بمدينة المهدية التونسية خلال الفترة من 15 ولغاية 24 من ذات الشهر، وأيضا دراسات للمراقبين بذات الفترة، اضافة إلى إقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (C)، المقررة في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 1 ولغاية 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ثم إقامة مهرجان البراعم العربي الأول في مدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 15 ولغاية 24 من ذات الشهر.10 بطولات في العام 2024وحملت خطة نشاطات العام 2024 إقامة 10 بطولات سواء كانت للمنتخبات الوطنية، ولمختلف الفئات العمرية، أو للأندية في شقيها الرجال والسيدات، مع التركيز على إقامة المهرجانات الخاصة بالبراعم والفتيات نظرا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة في تطوير اللعبة في البلدان العربية.ويبدأ الاتحاد العربي في إقامة بطولاته من خلال البطولة العربية السادسة للشباب مواليد 2004، والتي تقام خلال الفترة من 21 ولغاية 28 نيسان (ابريل) المقبل، ثم إقامة البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين مواليد 2006، والتي تقام خلال الفترة من 6 ولغاية 13 أيار (مايو) المقبل، يتبعها إقامة البطولة العربية الأولى لكرة اليد لمواليد 2008 خلال الفترة من 15 ولغاية 18 من ذات الشهر، ثم يقيم الاتحاد بطولة كأس السوبر العربي الأفريقي الآسيوي خلال الفترة من 19 ولغاية 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم إقامة البطولة العربية التاسعة والثلاثون للأندية أبطال الدوري للرجال بذات الفترة التي تقام فيها بطولة كأس السوبر، كما تقام ايضا البطولة العربية السابعة للأندية أبطال الدوري للسيدات.وخلال الفترة من 1 ولغاية 8 تشرين الثاني (نوفمبر) تقام البطولة العربية الثانية لمنتخبات الأشبال مواليد 2008، وهي ذات الفترة التي تقام فيها البطولة العربية الأولى لمنتخبات الأشبال (الفتيات)، ثم يقيم الاتحاد مهرجان البراعم العربي الثاني، ومهرجان الفتيات العربي الأول اعتبارا من 13 ولغاية 22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث يقام هذان المهرجانان في السعودية.دراسات شاملةكما تضمنت خطة الاتحاد العربي الكثير من الدورات والدراسات الموجهة للمدربين، والتي تهدف إلى صقل خبرات المدربين ومنحهم الرخص الدولية، حيث يقيم الاتحاد دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (C) في السعودية خلال الفترة من 1 ولغاية 12 شباط (فبراير) المقبل، ثم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 3 ولغاية 5 آذار (مارس) المقبل، ثم إقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (D)، خلال الفترة من 21 ولغاية 28 نيسان (ابريل) المقبل، يتبعها اقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (A)، خلال الفترة من 1 ولغاية 8 تموز (يوليو) المقبل، في السعودية.ويقيم الاتحاد العربي خلال الفترة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (D)، خلال الفترة من 7 ولغاية 14 آب (أغسطس) المقبل، يتبعها بإقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (C)، خلال الفترة من 21 ولغاية 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم اقامة دراسات للحصول على الرخصة الدولية (B)، والتي تقام في المغرب بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 1 ولغاية 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم يقيم الاتحاد دراسات لمراقبي المباريات خلال الفترة من 4 ولغاية 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم يختتم الاتحاد العربي نشاطات العام 2024 بإقامة دراسات لإداريي المباريات في السعودية خلال الفترة من 16 ولغاية 22 كانون الأول (ديسمبر).