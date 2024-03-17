الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ بإنجازات المنتخب الوطني

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الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ بإنجازات المنتخب الوطني
عمان - الغد - هنأ الاتحاد العربي للتايكواندو اليوم الأحد، الأردن ، بمناسبة تأهل لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب (وزن تحت 67 كغم) إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد التي اختتمت أمس السبت. اضافة اعلان
وابرق رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو إدريس الهلالي إلى رئيس الاتحاد الأردني سمو الأمير راشد بن الحسن، مهنئا بهذا الإنجاز الكبير، متمنيا مزيدا من التوفيق للتايكواندو الأردنية في المرحلة المقبلة.
وقال الهلالي في البرقية، "يتقدم هلال الإدريسي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو لسموكم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المكتب التنفيذي للاتحاد، وجميع اسرة الاتحاد العربي للتايكواندو، بأحر التهاني لكم،  ولجميع أعضاء المكتب التنفيذي وكافة الأسرة الرياضية الأردنية، بهذا الانجاز الكبير والمشرف للأسرة الرياضية العربية، كما نتمنى لكم مزيدا من التألق والنجاح خلال الدورات الأولمبية العالمية المقبلة".
وأضاف :" يعتبر هذا التتويج المستحق ثمرة لمجوداتكم الكبيرة التي ما فتئتم تقدمونها خلال مختلف المحافل الدولية والقارية، كما يعتبر هذا الفوز أيضا دليلا على علو قدركم وسمو شأنكم في مجال التسيير الرياضي والذي يعتبر بحق شرفا كبيرا للرياضة العربية والافريقية".
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