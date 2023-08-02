الاتحاد بطلاً للدوري النسوي تحت 14 عاما

اضافة اعلان

وج فريق الاتحاد، بطلاً للنسخة الرابعة من الدوري النسوي تحت 14 عاما لموسم 2023 - 2024 ، بعد فوزه على عمان اف سي (6-0) ، مع ختام منافسات البطولة التي جرت اليوم الثلاثاء 1 آب، على ملاعب البولو بمدينة الحسين للشباب.وسلّم نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، مروان جمعة، فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بحضور عضو الهيئة التنفيذية ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر، والأمين العام سمر نصار، إلى جانب رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد.واستقر الاتحاد في صدارة الترتيب مع اختتام الدوري برصيد 27 نقطة، فيما نال الأرثوذكسي ميداليات المركز الثاني، بعد أن وصل للنقطة الـ 19، عقب فوزه على الراية 4-0، وظفر فريق المدرسة الإنجليزية بـ البرونزية، بعد أن استقر ثالثا ب17، متقدما على الاستقلال والأهلي بفارق المواجهات، عقب تفوقه على البتراء 22-0.وضمن نفس الجولة، فاز الأهلي على نشامى الأردن 6-0، وتغلب الاستقلال على النصر 5-0.وشهد الترتيب النهائي لباقي فرق البطولة، استقرار عمان FC سادسا ب16 نقطة، ويليه الراية7، نشامى الأردن 6، النصر 4، والبتراء أخيراً دون نقاط.يذكر أن البطولة أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي.