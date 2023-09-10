الاتحاد.. لقب قياسي مستحق في دوري المحترفات

مهند جويلس

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استحق فريق الاتحاد لكرة القدم، الظفر بلقب دوري المحترفات للمرة الأولى في تاريخه، بعد مستويات ونتائج مميزة قدمها الفريق على مدار الأشهر الماضية، تكللت في الحصول على ثاني البطولات خلال فترة وجيزة.وحسم الاتحاد لقب الدوري أول من أمس، بعد تعادله مع الأرثوذكسي بهدف لمثله في المباراة الأخيرة للفريق، حيث وصل رصيده إلى 27 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ملاحقه المباشر على اللقب الأرثوذكسي، الذي تبقى له مباراة وحيدة الأسبوع المقبل أمام النصر.وقاد الفريق في مرحلتي الذهاب والإياب المدرب اللبناني وائل غرز الدين، إذ حصد مع الفريق 17 نقطة من 8 مباريات، من 5 فوز وتعادلين وخسارة وحيدة، قبل أن يعلن النادي عن تعاقده مع المدرب البرازيلي جويل كورنيللي قبل انطلاق المرحلة الذهبية، ويتمكن من الظفر بـ 10 نقاط من 4 مباريات، إذ حقق الفوز في 3 مناسبات مقابل تعادل وحيد.ومن المنتظر أن تحصل لاعبة الفريق، اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري، بعد تسجيلها 14 هدفا في البطولة، علما بأنها صنعت 3 أهداف أخرى لزميلاتها، إذ ساهمت بـ 17 هدفا من أصل 33 هدفا سجلها الفريق خلال 12 مباراة، مع قبول الفريق 5 أهداف فقط كأقوى خط دفاع، ما يرشح شرين الشلبي لحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى بالبطولة.كما يرى متابعون بأن جائزة أفضل لاعبة قريبة من إحدى لاعبات الفريق، ومنهن اللبنانية إسكندر، أو لاعبة الوسط تسنيم أبو الرب التي حصلت على الجائزة ذاتها الموسم الماضي، أو اللاعبة روزبهان فريج الحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في غالبية مباريات الفريق المهمة، مع تسجيلها 7 أهداف وصناعتها لهدف.وتوج فريق الاتحاد مؤخرا بلقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي شهدت مشاركة 8 فرق من البلدين في عمان، حيث سجل الفريق حضورا طيبا في جميع المواجهات، واستحق في نهاية المطاف الصعود على منصة التتويج، والتي سيصعدها مجددا على صعيد دوري المحترفات السبت المقبل.وثمن رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد، جهود لاعبات الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي للنادي، بعد صعوده الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى للمحترفات، ومنافسته على اللقب حتى الجولة الأخيرة مع فريق الأهلي.وبين الحديد في حديثه لـ "الغد"، أن النادي فخور بهذا الإنجاز الذي كان يستحقه بعد عمل كبير قام به مجلس الإدارة، مع الأجهزة الفنية واللاعبات، بالتدرب على مدار العام دون توقف، ما ساهم في الوصول لمستوى متقدم ومتطور يفوق بقية الأندية.وأضاف: "تغلبنا على العديد من الصعوبات والمشاكل التي واجهتنا، منها الإصابات التي أبعدت لاعبتي الفريق تسنيم اسليم وتسنيم أبو الرب في أوقات مختلفة، مع قناعتي بأن إصابة المدافعة لانا فراس في الموسم الماضي كانت سببا في ضياع اللقب العام الماضي".ولفت الحديد إلى أن أسبابا خاصة دفعت إدارة النادي لإنهاء عقد المدرب غرز الدين بالتراضي بين الطرفين، والتعاقد مع المدرب القديم الجديد في النادي كورنيللي، موضحا بأن النادي يفكر في إقامة حفل تكريمي للاعبات مشابه لما حصل بعد الحصول على البطولة الأردنية السعودية.وتابع: "دوري الموسم الحالي كان أصعب وأكثر تنافسية، والدليل مباراتنا مع الأرثوذكسي التي كادت أن تؤدي باللقب من نادي لآخر في آخر الثواني، ونتمنى من اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق في البطولة العام المقبل".