الاتحاد والبترا يوقعان اتفاقية تعاون.. وشباب الحسين يغادر إلى سلطنة عمان اليوم

مصطفى بالو

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نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الاخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.توقيع اتفاقية تعاونوقع اتحاد الكرة الطائرة وجامعة البترا اتفاقية تعاون أمس، والتي تهدف إلى التعاون المشترك بين الاتحاد الرياضي الفاعل، والصرح التعليمي المميز، حيث وقع الاتفاقية عن اتحاد الكرة الطائرة نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، وعن جامعة البترا د. إياد الملاح، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأكاديميي الجامعة في مقر الاتحاد.وأكد الطرفان على أهمية إبرام الاتفاقية، التي تقدم المصلحة الوطنية في نصوصها، متفقين على إبراز المسؤولية الاجتماعية نحو شريحة كبيرة من رياضيي كرة الطائرة، مشيرين إلى بنودها التي تقوم الجامعة على إثرها إعطاء منح دراسية للاعبي الاندية، في الوقت الذي يسمح فيه لمنتخبات وأندية الكرة الطائرة باستخدام مرافق وصالات الجامعة الرياضية، وتبادل الخبرات في الشأن الرياضي عامة وكرة الطائرة خاصة.شباب الحسين يحفز اللاعبيناجتمعت إدارة نادي شباب الحسين برئاسة سامي القصاص، بمنظومة فريق الطائرة الأول أول من أمس، في الاجتماع الذي أقيم في مقر النادي، تحفيزا للاعبين قبل سفر الفريق الشبابي-بطل الدوري والسوبر وكأس الأردن المحلية- للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل.وقال رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص في حديثه لـ"الغد": " اجتمعنا بالجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق الكرة الطائرة الأول في مقر النادي، والذي غلفته الأجواء الأسرية ورح الفريق الواحد، وعمدنا إلى رفع المعنويات وتحفيز منظومة الفريق، وحث اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية والتنافسية، وتقديم أقصى جهودهم، باعتبارنا سفير الريضة والطائرة الأردنية إلى البطولة الإقليمية التي نشارك فيها للمرة الثانية على التوالي".وأضاف: كلنا ثقة بالجهاز الفني واللاعبين، والذين أنهوا الموسم المحلي الماضي بأرقام قياسية، وكؤوس تتزين فيها خزينة النادي، وقدموا مستويات لافتة في النسخة الأولى، وكان الفريق على مقربة من التأهل إلى مربع الكبار، ولدينا لاعبين محليين يشكلون عماد المنتخبات الوطنية، ومحترفين على سوية عالية، لذا نملك أسلحة أردنية فنية قوية، من شأنها أن تنافس على المراكز الأولى في بطولة غرب آسيا".وتابع: نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من دعم مشاركة شباب الحسين في عُمان، ونثمن جهود اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت فيصل، وجهود نائبها جهاد قطيشات، ورجال الأعمال الذين لم يبخلوا على شباب الحسين بوقفاتهم المعهودة، وكذلك الشركة الراعية دار الدواء، التي نتمنى أن تثمر شراكتنا وتعاوننا في الموسم المحلي، من خلال مشاركتنا في بطولتي غرب آسيا في عُمان، وبطولة الأندية العربية في عمان".ويودع الفريق بأجواء تحفيزيةإلى ذلك ودع شباب الحسين منظومة فريق الطائرة الأول الفنية والإدارية واللاعبين، من خلال الكلمات التحفيزية التي تحدث بها كل نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، ورئيس النادي سامي القصاص، ومندوب الشركة الراعية شركة دار الدواء، والنائب أندريه حواري، والنائب السابق أمجد مسلماني، وأكدوا جميعهم ثقتهم بمنظومة الفريق، وقدرة الفريق على تأكيد حضور الطائرة الأردنية وتحقيق نتائج لافتة في بطولة غرب آسيا الثانية، من خلال الوجبة التدريبية الأخيرة في عمان، والتي شهدتها صالة قصر الرياضة أمس.على صعيد متصل أكد مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب على جهوزية فريق الحسين، مشيدا بالتزام اللاعبي العالي والذي يعكس مدى تحملهم مسؤولية الانجاز للطائرة الأردنية وشباب الحسين، مشيرا إلى الفريق وإن انتقصه المباريات الودية والاحتكاك التنافسي، إلا انه يملك رغبة جامحة في المنافسة على المراكز الأولى في البطولة الإقليمية، منوها إلى الإضافة النوعية التي يقدمها المحترفان الغاني ابراهيم عبدالحميد، والنيجيري بلو إلى المجموعة الشبابية المتناسقة والمنسجمة من الشباب والخبرة.ويذكر أن وفد شباب الحسين يغادر إلى عُمان صباح اليوم، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية التي تقام خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، حيث يترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والحكم الدولي احمد القطارنة، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.دي لاسال إلى الإمارات غدايتوجه وفد فريق نادي دي لاسال للسيدات إلى الإمارات السبت، وذلك للمشاركة في منافسات الكرة الطائرة ضمن فعاليات دورة السيدات العربية، والتي تقام خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، حيث يترأس الوفد رئيس النادي عبدالحكيم العصايرة، ويرافقه المدير الفني فواز زهران، والمدرب خالد سعيفان، والحكم الدولي عمر عاشور، إلى جانب اللاعبات غنى العساف، رهف أبوليل، زبنة الطاهر، نانسي عياش، داليا الوادي، رؤى سعيفان، رهف عدوي، يارا بشتاوي، جيانا العطار، تمارا أبوغربية، والمغربية أميمة كوديال.القرالة يجتاز دورة الدراسات الآسيويةاجتاز الحكم القاري إبراهيم القرالة، بنجاح دورة الدراسات الآسيوية التي عقدت مؤخرا في عُمان، والذي يعد مكسبا مهما لحكام اللعبة الذين يفرضون حضورهم عربيا وقاريا ودوليا، حيث أشاد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات بإنجاز القرالة، معتبر أنه يعكس المستوى المتطور والمكانة التي يحلتها التحكيم الأردني، في الوقت الذي ابدى القرالة افتخاره باجتياز الدورة، والتي اعتبرها ترصد في صالح اللعبة، مشيدا بدعم واهتمام اتحاد الكرة الطائرة بتطوير الحكام، ضمن توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل الرامية إلى التطوير في جميع أركان الكرة الطائرة ومن ضمنها التحكيم الذي قفز قفزات واسعة على جميع الأصعدة.