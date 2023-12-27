الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد والنصر يتسابقان على لقب دوري الشابات اليوم

لاعبة الاتحاد لمار الشلبي (يسار) خلال مواجهة الاستقلال بنصف نهائي البطولة - (من المصدر)
لاعبة الاتحاد لمار الشلبي (يسار) خلال مواجهة الاستقلال بنصف نهائي البطولة - (من المصدر)
عمان- يتسابق فريقا الاتحاد والنصر للظفر بلقب بطولة الدوري النسوي لكرة القدم تحت 19 عاما، عندما يلتقيان اليوم عند الساعة الخامسة مساء على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب، في آخر مباريات الموسم الكروي النسوي للعام 2023.اضافة اعلان
وتأهل النصر للمشهد الختامي للبطولة بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع المباريات على كل من عجلون (10-0)، والاستقلال (2-0)، والأرثوذكسي (4-1)، فيما تغلب بنصف النهائي على نظيره عمان اف سي بنتيجة (3-0).
وبلغ الاتحاد المباراة النهائية بعد فوزه بنصف النهائي على الاستقلال بنتيجة (3-0)، متفوقا في دور المجموعات على كل من البتراء بأكبر نتيجة في البطولة (26-0)، والراية (9-0)، وعمان اف سي (4-0).
وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد جمال اللحام، أن فريقه يتطلع لإنهاء الموسم الكروي النسوي بأفضل طريقة، من خلال الظفر باللقب، موضحا صعوبة المواجهة أمام النصر الذي يمتلك فريقا مميزا.
وبين اللحام في حديثه لـ"الغد"، أن الترشيحات جميعها كانت موجهة نحو فريقي الاتحاد والنصر في بلوغ المشهد الختامي للبطولة، نظرا لضمهما أفضل العناصر، إلى جانب نتائجهما المميزة وقوتهما الهجومية والدفاعية.
وأضاف: "كعادة نادي الاتحاد يطمح من خلال المشاركة ببطولات الفئات العمرية، إلى تطوير اللاعبات من خلال إعطاء أكبر عدد منهن الفرصة للعب لزيادة الخبرة بفضل الاحتكاك، وجميع اللاعبات المتواجدات في قائمة الفريق لعبن بالبطولة الحالية، وهذا إنجاز يسجل للنادي، ونتمنى أن يكون الإنجاز الآخر الصعود على منصة التتويج كبطل للمسابقة".
ومن المتوقع أن يعتمد اللحام في قائمته الأساسية اليوم على سيرين احريبي، نور أحمد، تقى غازي، رانيا الزيود، أسيل مراد، لمار الشلبي، كندا التيتي، حلا مرار، زينة حازم، جنان الصاحب وجنة معتوق.
بدوره، أشار المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، إلى أن استعدادات فريقه جيدة للمباراة، موضحا أن المشاكل التي تواجهه تتمثل في غياب عدد من اللاعبات بسبب التزامهن في الثانوية العامة، وأن موعد البطولة جاء بوقت متأخر من الموسم، ولم تحقق الفائدة الفنية المطلوبة.
وشدد أبو هنطش على ضرورة الفوز في المباراة للحفاظ على اللقب، متمنيا بأن تظهر المباراة بصورة طيبة، خاصة أن الفريقين يضمان أبرز العناصر في المنتخبات الوطنية.
ويعتمد أبو هنطش في تشكيلته على كل من رنين أبو سرور، رنيم الداود، ميسم الأقطش، ريتاج عرفة، عليا حسن، ختام شقير، تقوى النوباني، تمارا علي، سدين القريوتي، مجد الخطيب ومايا عويسات.
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