الجمعة 11 آب 2023
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الاتحاد يترقب نقاط الاستقلال بدوري المحترفات

لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر تتقدم نحو مرمى الاستقلال خلال لقاء سابق بين الطرفين - (من المصدر)
لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر تتقدم نحو مرمى الاستقلال خلال لقاء سابق بين الطرفين - (من المصدر)
 يترقب فريق الاتحاد نقاط نظيره الاستقلال والمضي قدما في صدارة دوري المحترفات، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الذهبية للبطولة، في اللقاء الذي سيقام على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السابعة مساء.اضافة اعلان
ويتطلع الاتحاد، إلى توسيع الصدارة مع أقرب ملاحقيه لخمس نقاط على الأقل، وتكرار نتيجة الفوز على الاستقلال بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة (3-0) وإيابا (5-0)، والاقتراب أكثر من تحقيق لقب "المحترفات" للمرة الأولى في تاريخه.
وتختتم منافسات الجولة الثانية غدا، بلقاء وحيد يجمع فريقي عمان اف سي والأرثوذكسي على الملعب والتوقيت ذاتهما.
ويتصدر فريق الاتحاد، جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويحل الأرثوذكسي ثانيا برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد عمان اف سي بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة، والنصر رابعا برصيد 10 نقاط، ويقبع الاستقلال في المركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
وبحسب المعطيات الفنية، وبناء على ما تم تقديمه خلال الجولات الماضية، فإن مهمة الاتحاد قد تبدو سهلة في الظفر بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالمرحلة النهائية من البطولة، والتحضير بأفضل صورة لبطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية التي تقام أواخر الشهر الحالي.
ونجح المدرب البرازيلي الجديد مع الاتحاد جويل كورنيللي، في إعادة الفريق لسكة الانتصارات بالجولة الماضية بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد، ما منح اللاعبات دفعة معنوية مهمة قبيل المباريات الثلاث الأخيرات بالبطولة.
ويقدم الفريق الذي يتواجد في الموسم الثاني على التوالي في "المحترفات"، ويضم أبرز عناصر الكرة النسوية محليا، أفضل المستويات على الصعيدين الفني والبدني، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن اللاعبات في الثلث الأخير بالفترة الماضية، ما جعل الإدارة متخوفة من فقدان النقاط بالجولات المقبلة نتيجة الاستحواذ المستمر على الكرة من دون فاعلية حقيقية على المرمى.
ومن المتوقع، أن يعتمد كورنيللي بصفة أساسية في اللقاء على كل من: شيرين الشلبي، أنفال الصوفي، ماسا زيادة، أمنية محمود، نور زوقش، زينة حازم، تسنيم أبوالرب، لين البطوش، روزبهان فريج، لينا الصاحب وليلى إسكندر.
وعلى الطرف الآخر، يعاني الاستقلال من تدهور مستوى الفريق من مباراة لأخرى، ما أدى إلى ابتعاده عن أقرب الفرق بفارق كبير من النقاط، نظرا للخسائر المتتالية من جولة لأخرى، حيث تعرض الفريق الذي تقوده المدربة سارة الشهابي لنتيجة الخسارة في 8 مباريات على التوالي، آخرها الأسبوع الماضي أمام الأرثوذكسي بخمسة أهداف لهدف.
وتأمل الشهابي في الخروج بأقل الأضرار من مواجهة اليوم، بعد الصدمات المتتالية للفريق الذي ضمن عدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، بانتظار التأكيد الرسمي من اللجنة النسوية لاتحاد الكرة الفترة المقبلة، بعدم تهبيط الفريق الحاصل على المركز الأخير وزيادة العدد بالموسم المقبل إلى 6 فرق.
وتنحصر خيارات الشهابي الفنية بعدد من اللاعبات، ومنهن: جود العبادي، أسيل الخواجة، ريم العبادي، ياسمين الأجرب، علا عوض، سارة كمباز، ليان اعبيد، جود قدورة، يمنى أبو ذياب، أفنان حماد وجنفير كنكام.
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