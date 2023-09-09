الأحد 10 أيلول 2023
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الاتحاد يحسم لقب "المحترفات" بتعادله مع الأرثوذكسي

لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر تمرر الكرة أمام مراقبة دفاع الأرثوذكسي -(من المصدر)
لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر تمرر الكرة أمام مراقبة دفاع الأرثوذكسي -(من المصدر)
 ضمن فريق الاتحاد الفوز بلقب دوري المحترفات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع نظيره الأرثوذكسي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية للبطولة.اضافة اعلان
وبلغ رصيد الاتحاد في صدارة الترتيب 27 نقطة، فيما وصل الأرثوذكسي للنقطة 22 في المركز الثاني، علما بأن الاتحاد فاز على الأرثوذكسي بمرحلة الذهاب بهدف نظيف، وتعادل الفريقان في لقاء الإياب بدون أهداف.
وكان فريق عمان اف سي قد خطف المركز الثالث من نظيره النصر، بعد أن تفوق عليه أول من أمس بثلاثية نظيفة، ليصبح في رصيد اف سي 15 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي للنصر عند 13 نقطة، وخضع فريق الاستقلال للراحة خلال الجولة، علما بأنه يمتلك برصيده نقطة واحدة وفي المركز الخامس والأخير. 
وينتظر الاتحاد تتويجه باللقب الأسبوع المقبل في ختام البطولة، بعد أن أتم جميع مبارياته، حيث سيلاقي الأرثوذكسي نظيره النصر في الجولة الأخيرة، ويواجه عمان اف سي نظيره الاستقلال. 
وأشرك المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا بصفة أساسية كل من جود الشنطي، سبأ الصقور، لما العمري، سلوى خليل، شذى سهاونة، جيليان مورغان، انشراح حياصات، ناومي أنيما، ميرا عطاري، لونا المومني ورحمة جافارو. 
ودفع المدير الفني لفريق الاتحاد جويل كورنيللي بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، لانا فراس، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج، ليلى إسكندر وتقى غازي.
وبدأ الاتحاد الشوط الأول بضغط عال سعيا للتقدم بالنتيجة وقطع شوط كبير نحو اللقب، ونجح الفريق في تسجيل الأسبقية عند الدقيقة 26 من زمن المباراة، عندما منحت اللبنانية إسكندر كرة على طبق من ذهب للين البطوش، التي راوغت الدفاع قبل مخادعتها حارسة مرمى الأرثوذكسي.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، كشر الأرثوذكسي عن أنيابه بحثا عن تعديل الكفة ومحاولة التقدم لاحقا، لتأتي الكرة الرأسية التي أطلقتها مورغان بالعارضة، فيما نجحت زميلتها الغانية رحمة جافارو في تعديل الكفة قبل دقيفة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للقاء.
وحصلت لاعبة الاتحاد روزبهان فريج على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بحسب اختيار اللجنة الفنية من اتحاد الكرة.
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