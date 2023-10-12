الاتحاد يستقطب برنامجا إحصائيا فنيا ويشارك في دورة متخصصة

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن استقطابه برنامجا إحصائيا متطورا، مشيرا إلى أنه يوفر قاعدة بيانات تحليلية شاملة عن اللاعبين واللاعبات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مشددا على أنه يفيد الأجهزة الفنية والمدربين في الأندية والمنتخبات الوطنية في تحليل الأداء وتطويره، ضمن مساعي اتحاد اللعبة إلى مواكبة التطور الحاصل في الأساليب التدريبية الحديثة.وأكد نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات عن ترشيح عدد من المدربين الوطنيين، للمشاركة في دورة المعلومات والإحصاء (VIS)، والتي سينظمها الاتحاد العربي في مركز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائرة، خلال الفترة 12-16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مبينا أن الغاية تتلخص في تطوير قدرات مدربينا من النواحي الإحصائية والتحليلية، إلى جانب التأكيد على أهمية محلل الأداء من الناحية الفنية، والذي سنسعى إلى تأكيد وجوده ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره عنصرت مهمت في مساعي التطوير وتوفير منظومة عميلة فنية متكاملة دافعة للتطوير وتحسين النتائج والانجازات للمنتخبات الوطنية.