الإثنين 31 تموز 2023
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تختتم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من الدوري النسوي تحت 14 عاما

الاتحاد ينتظر تتويجه بلقب الدوري النسوي تحت 14 عاما

دوري الناشئات
دوري الناشئات تحت 14عاما
عمان - الغد - تختتم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من الدوري النسوي تحت 14 عاما على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وينتظر فريق الاتحاد تتويجه باللقب، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام عمان FC عند السابعة مساء، وذلك بعد أن حسم لقب البطولة مع اختتام الجولة السابقة بتصدره ترتيب الفرق بـ  24 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن أقرب المنافسين.اضافة اعلان
وضمن ذات الجولة يلتقي الأهلي نظيره نشامى الأردن عند الخامسة والنصف عصراً، فيما يواجه المدرسة الإنجليزية فريق البتراء، الأرثوذكسي مع الراية، والنصر مع الاستقلال عند السابعة مساء.
ويتشارك عمان FC والأرثوذكسي وصافة ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، يليهما الاستقلال والمدرسة الإنجليزية والأهلي 14، ثم الراية7، نشامى الأردن6، النصر 4، والبتراء أخيراً دون نقاط.
وتقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي.

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