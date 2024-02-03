البارالمبية الأردنية تنهي مشاركتها بـ"غرب آسيا" بإنجازات جديدة

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أنهى وفد المنتخب البارالمبي مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي اختتمت أول من أمس في مدينة الشارقة الإماراتية، وبمشاركة 513 رياضيا ورياضية من 12 دولة، تنافسوا في 7 ألعاب.وشاركت البعثة الأردنية البارالمبية بـ24 لاعبا ولاعبة في 5 ألعاب هي: (رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة)، وتم حصد الميداليات الملونة عن طريق كل من: عبدالكريم خطاب، ذهبية وزن 97 كغم، برفعه لـ260 كغم، (رقما عالمياً جديدا)، ونبيل مقابلة 3 ذهبيات، 5000 متر، وسباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة 12، و800 متر، وأحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية لمسافة (11.22) متر لفئة 34 (المؤهل لبارالمبيك باريس)، وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية 10.29 متر لفئة 55، وهو رقم مؤهل لبارالمبيك باريس، وفاتن عليمات ذهبية كرة الطاولة فردي، ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة 13، وفضية لـ"كرة الهدف"، وأبي أسعد فضية رمي الرمح، ومصعب الطوالبة الميدالية البرونزية للريشة الطائرة، أنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر لفئة 32، ومحمد جلهم برونزية 800 متر، ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة فردي.وتضاف هذه الإنجازات الجديدة إلى الكثير من الإنجازات التي حققتها البارالمبية الأردنية في مشاركاتها الرسمية الماضية، والتي وضعتها في قمة البطولات سواء أكانت الإقليمية أو العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه اللجنة إلى توفير المتطلبات كافة، أمام اللاعبين واللاعبات للظهور بصورة مميزة في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة، والتي تقام في باريس، حيث ينتظر أن يحصد اللاعبون واللاعبات العديد من الميداليات، كما فعلوا في الدورات الماضية.