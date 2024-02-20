"البترا" تشيد بنتائج فريقها في بطولة الجامعات

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أشادت جامعة البترا بنتائج فريقها لكرة القدم، خلال مشاركته في منافسات الدورة الرياضية الشتوية التي تقام في مدينة العقبة، بمشاركة عدد من الفرق المدججة بنجوم أندية المحترفين.وحقق فريق جامعة البترا، نتائج مميزة في دوري المجموعات خلال الدورة الرياضية الشتوية والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، حيث حقق فريق جامعة البترا الفوز في المباراة الافتتاحية على فريق الجامعة الأردنية بنتيجة 3-2 والفوز على فريق جامعة جدارا بنتيجة 2-0 وتعادل مع جامعة فيلادلفيا 2-2 وخسر، بنتيجة 4-1 من جامعة عمان الأهلية.ومثل فريق جامعة البترا لكرة القدم اللاعبون: محمد المشة، فيصل أبو شنب، محيسن أبو جبلة، عبدالله كزكاز، معاذ العموري، علاء الجوهري، عبدالله طنوس، مالك علان، طارق قدورة، ينال جلال.وأشاد الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا، بالمستوى المتميز الذي قدمه فريق الجامعة في البطولة والذي نال إعجاب العديد من المتابعين للبطولة، وثمن الملاح الدعم المتواصل الذي توفره إدارة الجامعة لجميع الفرق الرياضية لتمثيلها في جميع المحافل.وأضاف: نحن في الجامعة نسعى إلى المشاركة في أغلب الأنشطة الرياضية، كما أبرمنا اتفاقات مع عدد من الاتحادات الرياضية، سعيا إلى المشاركة في خدمة المنتخبات والأندية واللاعبين.