الثلاثاء 08 آب 2023
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البحرين تستضيف "اليد الآسيوية" ومشاركة أردنية متوقعة

الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عن إقامة البطولة الآسيوية الـ21 للرجال، في البحرين خلال الفترة من 14 ولغاية 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة مطلع العام 2025.اضافة اعلان
وعادة تشهد البطولة مشاركة واسعة من دول المنطقة، سعيا منها لحجز البطاقات الخمس المؤهلة إلى بطولة العالم، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي في وقت سابق رغبة الاتحاد بالمشاركة في هذه البطولة، وذلك ضمن البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير اللعبة، ومن بينها المشاركات الخارجية سعيا من الاتحاد لإكساب اللاعبين الكثير من الخبرات، وخوض اللقاءات القوية في مثل هذه البطولات.
وكان المنتخب الوطني، شارك في نسخة البطولة الماضية، والتي جرت في مدينة الدمام السعودية، وشهدت مشاركة 16 منتخبا، حيث قدم المنتخب الوطني مستويات جيدة في أغلب اللقاءات التي خاضها، ولعل أبرزها أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي خرج فائزا بصعوبة كبيرة وبفارق 4 أهداف.
وتعتبر المشاركة الأردنية في هذه البطولة، فرصة قوية لمشاركة العديد من اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني للشباب حاليا، خصوصا وأن الاتحاد يعول عليهم كثيرا في التواجد مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، بعد أن يكونوا  اكتسبوا المزيد من الخبرات من خلال مشاركاتهم مع المنتخب الوطني في البطولات، حيث يشاركون حاليا في دوري أندية الدرجة الأولى من دون احتساب نتائج المنتخب الوطني.
من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد إقامة البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري في الكويت وباستضافة من قبل نادي القادسية الكويتي خلال الفترة من 17 ولغاية 27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث تعتبر هذه البطولة تأهليلة إلى بطولة السوبر جلوب التي تقام العام المقبل.
وتبدو الظروف المالية الصعبة تقف حائلا أمام مشاركة الأندية في هذه البطولة، وكما جرت العادة في البطولات الماضية، التي غابت فيها الأندية الأردنية، حيث تتطلب المشاركة في مثل هذه البطولة مصاريف عالية تشتمل على ثمن تذاكر الطيران والإقامة ورسوم المشاركة ومصاريف اللاعبين، والمصاريف التي تتعلق باستقدام اللاعبين المحترفين، علاوة على المصاريف الخاصة التي تتطلب تحضير الفريق قبل المشاركة.
ويذكر أن المشاركة الأخيرة للأندية الأردنية في هذه البطولة، كانت في العام 2016، حيث شارك الأهلي في البطولة التي جرت في العاصمة عمان وظهر خلالها بصورة طيبة.
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