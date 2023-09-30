السبت 30 أيلول 2023
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البداوي يتطلع للمنافسة على لقب "مستر وورلد" في الفجيرة

البطل محمد البداوي بعد تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في مستر يونيفيرس بالأردن -(الغد)
البطل محمد البداوي بعد تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في مستر يونيفيرس بالأردن -(الغد)
 يتطلع لاعب المنتخب الوطني للأجسام محمد البداوي، إلى تحقيق إنجاز جديد للرياضة الأردنية، من خلال مشاركته في منافسات بطولة "مستر وورلد"، التي ستقام في مدينة الفجيرة الإماراتية خلال الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، مشيرا إلى اهتمامه بتأكيد حضور بناء الأجسام الأردنية في المحفل الذي يشهد مشاركة محترفي اللعبة العرب والآسيويين والعالميين.اضافة اعلان
وقال البطل البداوي الذي توج بلقب محترفي الفيزيك في "مستر يونيفيرس/ الأردن"، في رده على استفسارات "الغد": "وصلتني الدعوة للمشاركة في البطولة المهمة على المستوى الفردي، وأكثف الاستعداد والتجهيز، تحت إشراف المدرب الوطني صهيب الوحش بحثا عن لقب هذه البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة في الفجيرة، والتي أتطلع فيها أيضا للتحضير لمشاركة زملائي في المنتخب الوطني في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وحول برنامجه التدريبي استعدادا للمشاركة في هذه البطولة المهمة، أجاب البداوي: "خضعت لبرنامج تدريبي وغذائي قاس، وكنت أتدرب بمعدل 3 مرات في اليوم الواحد، وفي الأسابيع الأخيرة أصبحت تدريباتي بمعدل وجبتين يوميا، وفق برنامج تغذية يتناسب مع كل مرحلة، وحاليا دخلت المرحلة النهائية المعروفة بالتنشيف، مراعيا حاجياتي البسيطة من الماء لدخول الكالسيوم والصوديوم إلى العضلات، وإدخال دهون صحية، والموازنة بين حاجيات الجسم من الكربوهيدرات، وكلها وفق كميات محددة بالميزان، ونسميها بمرحلة ساعة الصفر للوقوف على مسرح العرض في البطولة التي تشهد منافسة محتدمة للوصول إلى المراكز الأولى".
وأضاف: "يبذل المدرب الوحش جهودا كبيرة في تجهيزي، وأخضع للفحص البدني، والذي يعطي نتائج تفصيلية عن الجسم بما يخص الوزن والكتلة العضلية والدهون، ويرافقها المشاهدة او الاختبار بشكل أسبوعي، ويتم على ضوء نتائج الفحص والمشاهدة تحديد برنامجي الغذائي والتدريبي لكل أسبوع، وسأنهي تدريباتي الاستعدادية بعد غد، وأتجهز للسفر يوم الخميس المقبل، لخوض المنافسات الاحترافية متسلحا بتوفيق الله والمعنويات العالية للوقوف على منصة التتويج".
وعما يعنيه له تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في عمان مؤخرا، رد البداوي: "أشعر أنني جندي في أرض الواجب الوطني، سواء شاركت في البطولات على الصعيد الشخصي أو ضمن صفوف المنتخب، وتبعا لذلك أحدد هدفي وطموحي، ولا شك في أن لقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في عمان، حملني مسؤولية كبيرة، وزادني إصرارا على تحقيق أفضل الإنجازات لبناء الأجسام الأردنية، وما أزال أطارد أحلامي في الوقوف على منصات البطولات العالمية، شاكرا  الدعم من اتحاد بناء الاجسام، وعائلتي التي تتحمل الظروف كافة، وتهيئ لي أجواء الاستعداد المثالي وتحفزني نحو المزيد من الإنجازات".
ويواصل البداوي نثر إبداعاته وإنجازاته منذ ممارسته رياضة بناء الأجسام قبل 12 عاما، وصعد "سلم الإنجازات" متسلحا بالصبر والتحدي، حيث حصل على المركز الرابع في بطولة المملكة العام 2017، وهيمن على لقب فئة الفيزيك طول 172 سم في بطولة المملكة والمراكز والمحافظات خلال الفترة من العام 2019 إلى 2021، وحصل على أول بطاقة احتراف over all، عندما حقق الإنجاز المهم في بطولة "مصطفى حسنين" للعام 2021، وتقلد برونزية فئة المحترفين في بطولة عجمان الدولية التي أقيمت العام 2022، وحقق إنجازه غير المسبوق لفئة الفيزيك بالأردن، عندما توج بلقب بطل أبطال المحترفين في "مستر يونيفيرس/ الأردن" 2023.
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