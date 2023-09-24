البرغوثي رئيسا لاتحاد الجولف

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قررت اللجنة الأولمبية إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجولف، ليتضمن تمثيل خمسة أعضاء، في إطار مساعيها لمواصلة مسيرة الإنجازات.وانتخب كريم البرغوثي، رئيسا جديدا لاتحاد الجولف، وناصر الشوملي، نائبا لرئيس الاتحاد، ومجد النجادا أمينة سر الاتحاد، وهم الأعضاء الثلاثة المعيّنون من قبل اللجنة الأولمبية، فيما اختير ممثلان عن ناديي آيلة والبشارات، حيث تمّت تسمية أمجد عكة، أمينا للصندوق، وعلاء بركات عضوا في المجلس الجديد.وباشر المجلس الجديد مهامه من خلال عقده الاجتماع الأول في مقره، بحضور مندوب من اللجنة الأولمبية، إذ تمّت مناقشة الترتيبات المتعلقة باستضافة الأردن للبطولة المفتوحة للجولف في مدينة العقبة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلى جانب وضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة. (بترا)