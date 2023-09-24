الأحد 24 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

البرغوثي رئيسا لاتحاد الجولف

لعبة الجولف - (تعبيرية)
لعبة الجولف - (تعبيرية)
قررت اللجنة الأولمبية إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجولف، ليتضمن تمثيل خمسة أعضاء، في إطار مساعيها لمواصلة مسيرة الإنجازات.

وانتخب كريم البرغوثي، رئيسا جديدا لاتحاد الجولف، وناصر الشوملي، نائبا لرئيس الاتحاد، ومجد النجادا أمينة سر الاتحاد، وهم الأعضاء الثلاثة المعيّنون من قبل اللجنة الأولمبية، فيما اختير ممثلان عن ناديي آيلة والبشارات، حيث تمّت تسمية أمجد عكة، أمينا للصندوق، وعلاء بركات عضوا في المجلس الجديد.اضافة اعلان

وباشر المجلس الجديد مهامه من خلال عقده الاجتماع الأول في مقره، بحضور مندوب من اللجنة الأولمبية، إذ تمّت مناقشة الترتيبات المتعلقة باستضافة الأردن للبطولة المفتوحة للجولف في مدينة العقبة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلى جانب وضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شهد الكلوب

الكلوب والمنسي تودعان مبارزة الآسياد

منذ1 ساعة
سلينا الحسنات

وداع مبكر للحسنات في ملاكمة الأسياد

منذ2 ساعة
382986971_1326124514709321_4018149904438901522_n

اتحاد كرة القدم يبدأ سلسلة اجتماعاته لإطلاق الخطة الاستراتيجية (2023-2028)

منذ18 ساعة
نادي الجزيرة

نادي الجزيرة ينهي قضية الحجز على أمواله

منذ19 ساعة
السلط يحقق فوزا كبيرا على الحسين بدوري كرة اليد

السلط يحقق فوزا كبيرا على الحسين بدوري كرة اليد

منذ19 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-23 at 7.18.37 PM

أندية المحترفين تجتمع غدا لاتخاذ قرار هام

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ19 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 