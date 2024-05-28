البطل الأولمبي كرم جابر يشيد بتطور المصارعة العربية ويبارك إنجازات الأردن

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – أكد نجم المصارعة المصرية والبطل الأولمبي كرم جابر، أن البطولة العربية للمصارعة "الرومانية والحرة والسيدات"، والتي اختتمت في وقت متأخر من أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، كشفت عن نخبة من المواهب الواعدة، التي تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام، لاعتلاء منصات التتويج العالمية.ويشير كرم جابر (45 عاما) والحائز على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "أثينا 2004" وفضية أولمبياد "لندن 2012" في بداية حديثه الخاص لـ (الغد): "سعيد جدا بالتواجد في الأردن وبدعوة من رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، وهي فرصة من أجل تعزيز خبراتي في مستوى المنافسة العربية على صعيد الناشئين وفهم أساليب اللعب الجديدة".وأضاف: "لاعبو الدول العربية ينقصهم الاحتكاك الخارجي، وتحظى هذه البطولة بمشاركة وافرة من اللاعبين والتي توفر لهم فرصة جيدة للاحتكاك وتبادل الخبرات"، مشددا أن الاحتكاك هو ما ينقص المصارعة العربية بشكل عام، والذي يمكن تجاوزه مع المزيد من الرعاية والاهتمام وتوحيد الجهود لخدمة اللعبة ودعم مسيرة تطورها على المستويات كافة.ويرى البطل المصري الذي ينحدر من محافظة الإسكندرية، أن غياب عرب آسيا عن منصات التتويج الأولمبية يقابله تألق لافت لعرب إفريقيا في "العرس الأولمبي"، مشيرا في هذا الصدد: "الاحتكاك يفصل مواهبنا العربية في القارة الآسيوية عن استنساخ إنجازات القارة السمراء، ويجب أن يشارك اللاعب في أربع بطولات دولية على أقل تقدير خلال العام، مع فترة تحضير متواصلة تضمن احتكاكا حقيقيا للاعب، وهو ما سينعكس ايجابا على مستوى اللاعب ويساهم برفع أدائه وجاهزيته القتالية ويحسن نتائجه".وأبدى جابر، انبهاره بتصاعد المستوى الفني للاعبي المنتخب الوطني، بقوله: "هناك أجيال وخامات واعدة في الأردن، وتحتاج إلى الاحتكاك الخارجي لترك بصمتها والصعود إلى منصات التتويج، وكذلك الحال بالنسبة للسعودية، التي تمر في مرحلة تطور ملحوظة وتحتاج إلى الديمومة والبناء على ما يتحقق".وحث أسطورة المصارعة المصرية، اتحادات الدول العربية على تعزيز سبل التعاون مع اتحاد المصارعة الأردني، مع توالي الاستضافات الخارجية، لافتا: "هناك تخريج لأجيال تحت 15 و17 عاما، وهذا مهم لمستقبل اللعبة في الوطن العربي، لكن يجب أن تصرف الاتحادات على لاعبيها بشكل جيد لصناعة الأبطال، وهذا ما أجده اليوم في اتحاد المصارعة الذي يؤكد أن هناك أبطالا من الأردن قادمين لإعتلاء منصات التتويج، شريطة امتلاكهم الجرأة لمواصلة أحلامهم".وفيما يتعلق بمصارعة السيدات، رحب جابر بإقامة منافسات لفئة السيدات للمرة الأولى في تاريخ البطولة العربية، مشددا: "يجب أن تكون الدول العربية منفتحة على خيارات تعزيز رياضة المرأة، ومصارعة السيدات من أنواع المصارعة المدعومة من قبل الاتحاد الدولي"، آملا أن يكون الحضور العربي للسيدات واسعا وأن لا يقتصر على عدد محدد من الدول.وحول الطريقة المثالية لصناعة البطل الأولمبي، أشار: "صناعة البطل الأولمبي ليست أمرا سهلا، وتحتاج إلى خبرة في عملية اختيار اللاعب الذي يجب استكشافه في سن مبكرة، وهذا يحتاج إلى مدرب متمرس لدراسة رؤية اللاعب وطريقته في التدريبات وخوض المباريات، كما يحتاج إلى دورات مكثفة طوال العام لصناعة الأبطال".وجدير ذكره أن بطل المصارعة المصري كرم جابر، توج بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية ضمن بطولة العالم للرواد التي أقيمت العام الماضي في اليونان، كما حصل كرم جابر على ميدالية فضية في بطولة العالم للمصارعة العام 2003، فضلا عن حصوله على ميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسط العام 2005، واتجه مؤخرا إلى "الفن" من خلال مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" و"حملة فرعون" و"ليلة هنا وسرور"، وغيرها من الأعمال الفنية، إلى جانب افتتاحه مجموعة من صالات التدريب الخاصة برياضة المصارعة في جمهورية مصر العربية.