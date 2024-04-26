الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البطولة العربية للروبوت تنطلق في عمان اليوم بمشاركة 400 لاعب

من المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للروبوت (من المصدر)
من المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للروبوت (من المصدر)
 تنطلق، اعتبارا من اليوم، فعاليات البطولة العربية الخامسة عشرة للروبوت، والتي تقام في فندق الكمبنسكي، برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، بتنظيم من الجمعية العربية للروبوت ومقرها العاصمة عمان، وتشهد مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من دول (الكويت، قطر، الإمارات، عمان، اليمن، مصر، تونس، المغرب، ليبيا، إلى جانب الأردن).اضافة اعلان
وتشتمل البطولة على مسابقة جمع الكرة، ومسابقة تتبع الخط، ومسابقة السومو، ومسابقة الابتكار.
ويبدأ حفل افتتاح البطولة بعزف السلام الملكي الأردني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم دخول موكب الفرق المشاركة، ثم يلقي رئيس الجمعية العربية للروبوت كلمة اللجنة المنظمة، يعقبها عرض النشاطات والبطولات التي أقامتها الجمعية، ثم كلمة يلقيها راعي البطولة، الذي سيقوم بتكريم رؤساء الوفود العربية المشاركة في البطولة، ثم يعلن عن الافتتاح الرسمي لفعاليات البطولة. 
بعد ذلك، يقوم راعي البطولة بجولة المسابقات، يتخللها فقرة فنية. 
وكانت الجمعية العربية للروبوت قد عقدت، أول من أمس، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه رئيس الجمعية المهندس إسماعيل ياسين، ونائب رئيس الجمعية المهندس أيمن قباني، وممثل الجمعية العربية في الأردن عضو اللجنة الاستشارية العليا ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية العربية الدكتور أنور العساف، ومدير البطولة الدكتور أسامة الأسمر، الذين شددوا على جاهزية الأمور كافة المتعلقة باستضافة البطولة، مؤكدين الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية العربية في رعاية ودعم الموهوبين الممارسين للروبوت في الدول العربية كافة.
وشهدت العاصمة عمان، خلال اليومين الماضيين، توافد جميع المشاركين وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذتها الجمعية العربية من خلال اللجان المنبثقة عنها، في الوقت الذي أكد فيه المنظمون أن هذه النسخة من البطولة تعد الأقوى نظرا لخبرة الفرق المشاركة، وتطلعاتها للمنافسة على تحصيل المراكز المتقدمة في المسابقات الأربع التي تم اعتمادها. 
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