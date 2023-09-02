البطولة النسوية الأردنية السعودية.. نجاح يمهد لبطولات سنوية

يحيى قطيشات

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حققت بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم، أهدافها المرسومة من قبل الاتحادين الأردني والسعودي، وانعكست فوائدها على الأندية المشاركة فنيا وبدنيا، وبينت المؤشرات أنها كانت ناجحة من كل النواحي سواء من حيث المشاركة أو الجانبين الفني والتنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات كافة، التي صادفت البطولة.وشكلت النسخة الأولى من البطولة، جسرا من التعاون بين الاتحادين الأردني والسعودي، في بداية الطريق لتعزيز مستوى الاحتكاك والتنافس للفرق الأردنية النسوية، مع نظيرتها السعودية، في إطار رؤية التطوير الفني والارتقاء بالكرة النسوية في البلدين الشقيقين.وبين الاتحادان، أن البطولة ستقام بشكل سنوي، ورحب اتحاد الكرة بتقديم الخدمات الفنية والتنظيمية كافة، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم في مجال الكرة النسوية، في ظل امتلاك اتحاد الكرة كوادر تنظيمية وفنية مميزة ولها خبرات في مجال الكرة النسوية عربيا وآسيويا.وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة والمشتركة من الاتحادين، على استقدم طواقم تحكيم نسوية من خارج الأردن والسعودية لمباريات نصف النهائي والنهائي، بهدف تحقيق العدالة بين الفرق المتأهلة.وشهدت فعاليات البطولة، عددا من المحاضرات وورش العمل النوعية على هامش المنافسات، بإشراف مختصين بالتحكيم والطب الرياضي ومراقبة المباريات إلى جانب التنسيق الإعلامي للفرق وإدارتها.ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة، جوائز مالية ضخمة للفرق الفائزة، إذ حصل البطل فريق الاتحاد على 20 ألف دولار، مقابل حصول عمان اف سي على 16 ألف دولار، ونال صاحب المركز الثالث النصر السعودي 10 آلاف دولار، إضافة إلى جوائز مالية لصاحبات الجوائز الفردية وهي: أفضل لاعبة في البطولة، وأفضل حارسة مرمى، وهدافة البطولة وجائزة اللعب النظيف.وتسيد فريق الاتحاد البطولة عن جدارة، ومن دون خسارة، بعد مشوار مميز ونتائج جيدة، واستحق الفريق التحية والتقدير من الفرق المشاركة في ختام منافسات البطولة، التي حققت حضورا جماهيريا جيدا خصوصا من الجنس الناعم.الاتحاد الذي تخطى فرق عمان اف سي في المشهد النهائي بهدفين لهدف، يعتبر الفريق الوحيد من بين فرق البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة في البطولة، بعد أن فاز في مباراتيه على اتحاد جدة 3-0 وعلى عمان اف سي 4-2، فيما تعادل بالجولة الأخيرة مع الهلال السعودي بهدف لمثله، في منافسات الدور الأول، وأبعد فريق الأرثوذكسي بفارق ركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، فبل أن يواصل مسلسل انتصاراته ويتغلب على فريق عمان اف سي في نهائي البطولة.ونال فريق النصر السعودي المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق الأرثوذكسي بهدف وحيد، ولم يخرج الأرثوذكسي خالي الوفاض من جوائز البطولة، حيث حصد الفريق جائزة اللعب النظيف.وشهد الدور نصف النهائي تواجد 3 فرق أردنية هي، الاتحاد، عمان اف سي، الأرثوذكسي، إضافة لفريق النصر السعودي، فيما خرجت من الدور الأول 3 فرق سعودية، الهلال، الاتحاد، والشباب، إضافة لفريق النصر الأردني.وسيطرت لاعبات الفرق الأردنية على الألقاب الفردية للبطولة، حيث حصلت محترفة فريق عمان ماري بوتانغ ومهاجمة فريق الاتحاد ليلي اسكندر على لقب هدافة البطولة، برصيد 4 أهداف لكل منهما، فيما نالت شرين الشلبي من الاتحاد جائزة أفضل حارسة، وتوجت لاعبة فريق عمان اف سي بانة البيطار بلقب أفضل لاعبة بالبطولة.من ناحية ثانية، أكدت وحدة أمن الملاعب قدرتها الدائمة على استلام الأمور الأمنية المتعلقة بالرياضة الأردنية وإدارة منافساتها.وتواصل وحدة أمن الملاعب، عملها في البطولات والمباريات كافة، حيث أصبحت الوحدة بمنتسبيها كافة على خبرة عالية بالتعامل مع المنافسات الرياضية وفق التعليمات الدولية للبطولات الكبرى.وتمتلك وحدة أمن الملاعب، كوادر من كلا الجنسين، ولعل ما ميز بطولة أندية السيدات، وجود العنصر النسوي من وحدة أمن الملاعب، حيث أشرفت على تنظيم المباريات عناصر نسائية تواجدت على البوابات الخارجية والبوابات الداخلية وأرضية الملعب والمدرجات والأماكن التي تطلبت حماية أمنية.ويعتبر الأردن من الدول المتقدمة في موضوع أمن الملاعب، وتتمتع عناصره وكوادره بخبرة كبيرة، خصوصا بعد إدارتها للمنافسات العالمية والدولية التي تقام في الأردن، إلى جانب مشاركتها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر.