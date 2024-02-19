البطيخي يستهجن قرار إقالته من تدريب "سلة" الأرثوذكسي

خالد تيسير العميري

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قررت إدارة النادي الأرثوذكسي لكرة السلة، إنهاء عقد المدير الفني لفريقها الأول للناشئين تحت 16 عاما، د. زيد البطيخي، وتعيين المدرب يوسف الفقس مديرا فنيا جديدا، سعيا إلى مواصلة مشوار الفريق في دوري الفئات العمرية لكرة السلة عن الموسم 2023.ويأتي هذا القرار المفاجئ على خلفية مزاعم وجود خطأ إداري يتعلق بنقص بطاقات اللاعبين – تم تحميله للمدرب - وذلك قبل خوض إحدى المباريات السابقة أمام الجليل، والتي خسرها الأرثوذكسي لاحقا بالتغيب، فيما رفض المدرب البطيخي - الذي تم تمديد عقده تلقائيا مع نهاية العام 2023، بناء على بنود عقده - طريقة إبعاده عن الفريق؛ بعدما حقق معه نتائج لافتة وهو يمضي به نحو معانقة اللقب.وقال البطيخي في حديثه الخاص لـ"الغد": "تفاجأت مؤخرا باتصال هاتفي من أحد ممثلي إدارة الأرثوذكسي، يحثني على تقديم استقالتي والتنحي عن مهمة تدريب فريق الناشئين تحت 16 سنة، وذلك بعد حدوث خطأ إداري لا أتحمله وحدي مدربا باعتباري مديرا فنيا للفريق، والمتعلق بوجود نقص في بطاقات اللاعبين عند مطابقة كشوفات مباراتنا مع الجليل، والتي خسرناها لاحقا بالتغيب".وأضاف: "لا اعتقد أن موضوع إقالتي متعلق بحدوث الخطأ الإداري، خصوصا وأن نتيجة المباراة لم تأثر على ترتيب الفريق عملا بأحكام قوانين الدوري الحالي، لذلك أعتقد أن هناك أمورا كانت تحاك خلف الكواليس، ومنها ما هو متعلق بمصالح شخصية لبعض المدربين والإداريين لإبعادي عن ساحة التدريب في النادي الأرثوذكسي، خصوصا من تدريب الفريق الذي يبدو منافسا حقيقيا على لقب بطولة الناشئين هذا الموسم. علما بأنني أمضيت موسمين متتاليين في تدريب اللاعبيين وتحضيرهم للظفر ببطولة الدوري في الموسم الحالي".وواصل: "قدر الله و ما شاء فعل، الحمدالله أن سبب إبعادي عن الفريق ليس بسبب سوء النتائج الفنية للفريق، أنا راض عن جهودي ونتائجي الفنية والطريقة التي يلعب فيها الفريق، إضافة إلى أننا متصدرين لبطولة الدوري في مراحله السابقة وحتى الآن".واستطرد: "علاقتي قوية مع النادي، الذي أعتبره بيتي الثاني بعدما ترعرت فيه منذ نعومة أظفاري لاعبا وبالأمس مدربا، لكن طريقة إقصائي عن مهمة تدريب الفريق لم تستند إلى حجة مقنعة، خصوصا وأن عقدي ينتهي مع الفريق بنهاية بطولة الدوري، لكن هذا حال التدريب والرياضة بشكل عام، علاقتي باللاعبين كانت رائعة وأخوية، لقد تأثر اللاعبون بما حصل، لكنني قمت بإبلاغهم أن ما حصل هو جزء من اللعبة وأي مدرب معرض لمثل هذا الموقف"، متمنيا على اللاعبين إكمال ما بدأته معهم لتحقيق الهدف الذي سعينا جميعا من أجله".واختتم: "أؤكد مجددا احترامي لقرار إدارة الأرثوذكسي، لكونهم اختاروا ما هو مناسب لهم، لكنني واثق من نفسي رغم أنني في بداية مسيرتي التدريبية، وأعتقد أن المستقبل أمامي لإكمال رحلتي في عالم التدريب".في المقابل، رفض عضو مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي ورئيس لجنة كرة السلة إبراهيم عنصرة الرد على تصريحات المدرب، مؤكدا في معرض رده على استفسارات "الغد" احترامه للمدرب البطيخي وعلاقته معه على الصعيد الشخصي، ومتمنيا له مستقبلا مشرقا.مباراتان بدوري الناشئين اليومإلى ذلك، تشهد صالة الأرثوذكسي في منطقة عبدون إقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الثالثة لدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يستقبل الأرثوذكسي نظيره اتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء اليوم، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.وتختتم مباريات اليوم، بإقامة مواجهة لا تقل أهمية عن سابقتها، حيث يحل فريق الإنجليزية ضيفا على فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء وبالمكان نفسه.