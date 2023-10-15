الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البعثة البارالمبية تصل الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

البعثة الأردنية البارالمبية
البعثة الأردنية البارالمبية
عمان - الغد - وصلت اليوم الأحد البعثة الأردنية البارالمبية إلى مدينة هانغتشو الصينية وذلك من أجل المشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ تشرين الأول(اكتوبر) الحالي.اضافة اعلان

وستشارك اللجنة البارالمبية الأردنية بوفد يتكون من ١٦ لاعب ولاعبة يُمثلون ٤ رياضات هي رفع الأثقال وكرة الهدف وألعاب القوى وكرة الطاولة.

وأشار ابراهيم الحليق، رئيس البعثة الأردنية المشاركة في آسياد هانغتشو، إلى أن منتخباتنا الوطنية ستباشر تدريباتها في مدينة هانغتشو بدءاً من يوم بعد غد الثلاثاء بعد أن تكون إدارة البعثة قد أنهت كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بالمشاركة الأردنية ويكون اللاعبين واللاعبات حصلوا على الراحة اللازمة من جراء السفر الطويل.

ومن المقرر أن تشهد قرية الرياضيين - مقر اقامة البعثة الأردنية - يوم الأربعاء القادم رفع العلم الأردني تمهيداً لبدء مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة من الألعاب الآسيوية.

هذا وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل ١٧ ميدالية ملونة من بينها ٥ ذهبيات و٦ فضيات و٦ برونزيات.

وافتتح الأردن مشاركتها في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية عام ٢٠١٤ ونال خلالها ٥ ميداليات من بينها ٣ ذهبيات وبرونزيتين وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن ٩ ميداليات من بينها ذهبية واحدة و٤ ميداليات فضية و٤ ميداليات برونزية وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام ٢٠١٨ نالت البعثة الأردنية ٣ ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتين.
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